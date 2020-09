Wohnungen statt Restaurants – Die «kleine Freiheit» könnte zu Ende gehen Wo heute ein Gastronomiebetrieb besteht, will eine Immobiliengesellschaft Wohnungen bauen. Das Lokal sorgt ausserdem wegen schlechter Arbeitsbedingungen für Schlagzeilen. Urs Rist

An diesem Eckhaus an der Feldbergstrasse stehen Veränderungen bevor.

Das Restaurant Kleine Freiheit könnte schon bald schliessen müssen. Dies, weil das Erdgeschoss des Hauses beim Erasmusplatz, wo das Lokal untergebracht ist, umgebaut werden soll. Der Umbau in fünf Wohnungen ist Zweck eines Baubegehrens für die Liegenschaft Feldbergstrasse 23, das beim Bau- und Gastgewerbeinspektorat eingereicht wurde und noch bis 11. September aufgelegt ist.

Seit 2019 ist an dieser Adresse das Restaurant Kleine Freiheit untergebracht, das zur Asamo Gastro GmbH gehört. Vorher bot in den gleichen Räumen das Wiener Beisl österreichische und andere Speisen an, aber im Herbst 2018 wurde dieses Restaurant geschlossen, worauf das Lokal längere Zeit leer stand. In früheren Jahren hiess das Restaurant Zem Stänzler und war einige Zeit ein Lokal für Raucher. Der Hof des Hauses wird vom derzeitigen Restaurant als Gartenwirtschaft genutzt, diese darf aber nur bis 20 Uhr geöffnet sein.

Ein- und Zweizimmerwohnungen

«Das Restaurant im Erdgeschoss wird abgebrochen», heisst es im jetzt aufliegenden Baugesuch der Goda Verwaltung AG in Zug, die als Bauherrschaft auftritt. Als Eigentümerin ist die Marom Immobilien in Zürich angegeben. Fünf Wohnungen sollen auf der Fläche des Restaurants entstehen. Vier von ihnen umfassen laut den Plänen 22 bis 25 Quadratmeter mit einem Raum für Wohnen und Schlafen, je zwei sind auf die Strasse und auf den Hof ausgerichtet. Eine Wohnung mit 35 Quadratmeter Fläche umfasst zwei Zimmer, davon eines für Wohnen und Schlafen, und erstreckt sich von der Strassenfront bis zum Hof. Die Pläne stammen von Rüpp Architekten im sankt-gallischen Berneck. Als Baukosten werden 350’000 Franken genannt. Die Zahl der Wohnungen im Haus erhöht sich durch das Projekt von 12 auf 17.

Das Lokal machte bereits anderweitig Schlagzeilen: Die «bz Basel» berichtet von problematischen Arbeitsbedingungen im Restaurant Kleine Freiheit – mit Berufung auf die Interprofessionelle Gewerkschaft für ArbeiterInnen. Angestellte hätten von willkürlichen Kündigungen, Arbeitszeiten von sechs und teilweise sieben Tagen pro Woche ohne Kompensation und zehn Stunden pro Tag erzählt. Ein Sprecher der Asamo Gastro gab Missstände bis zum Eintritt des Corona-Lockdown im Frühjahr zu, seither sei aber eine «radikale Reorganisation» durchgeführt worden. Von den Umbauplänen für das Haus schreibt die «bz Basel» allerdings nichts.