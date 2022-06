Life & Style an der Art Basel – Die Kleider inmitten der Kunst An der Art Basel machten am Donnerstag einige Besucherinnen den ausgestellten Werken Konkurrenz. Andere gaben sich mit ihrer Garderobe stilvoll zurückhaltend. Julia Gisi

Auf dem Moderundgang an der Art Basel standen für einmal auch die Besucherinnen und Besucher im ästhetischen Fokus. Foto: Pino Covino

Der britische Jumpsuit à la française

Foto: Pino Covino

Am Eingang zur Halle 1 treffen wir auf Francesca. Für ihre Arbeit in der Kunstbranche hält sie bei ihrem Art-Besuch vor allem danach Ausschau, was die Galerien Neues zu bieten haben. Die gebürtige Luganerin lebt aktuell in London. Von dort stammt auch der weisse, mit einer Schleife taillierte Jumpsuit, der uns durch seinen eher französisch angehauchten Stil ins Auge sticht. Wohl kein Zufall, denn: «Ich habe lange in Paris gelebt – und wenn es irgendwie geht, gehe ich am liebsten auch dort auf Kleidersuche, speziell nach lokalen Labels.» Ihr absoluter Geheimtipp in der Stadt an der Seine? «Les Prairies de Paris – eine kleine Boutique, deren Besitzerin alles in Frankreich herstellt und designt.»