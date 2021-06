Baselbieter zahlen fast am meisten – Die Kitas der Gemeinden sind zu teuer Der Kanton Baselland überlässt die Finanzierung der Kitas den Gemeinden. Das führt an vielen Orten zu vergleichsweise teuren Kita-Plätzen. Thomas Dähler

Diese Kinder werden in der Kita betreut – für viele ist das im Baselbiet wegen der hohen Kosten nicht möglich. Foto: Anna-Tia Buss

Mit der Kinderbetreuung ausserhalb der Familie tut sich der Kanton Baselland schwer. Das heutige System ist das Resultat mehrerer Volksabstimmungen – mit dem Resultat, dass die Kinderbetreuung im Baselbiet zu den teuersten der Schweiz zählt. Das hat kürzlich eine Studie von Swiss Economics festgehalten, die im Auftrag der Credit Suisse erstellt wurde.

Besonders teuer sind Kitas gemäss der Credit-Suisse-Studie dort, wo sie allein von den Gemeinden getragen werden. Das hat im Baselbiet das Volk so gewollt. Die Baselbieter Kinderbetreuung stützt sich auf das «Gesetz über die familienergänzende Kinderbetreuung», das im November 2015 von den Stimmberechtigten an der Urne mit 58 Prozent Ja-Stimmen beschlossen wurde. Eine Mischfinanzierung durch Kanton und Gemeinden war an der Urne drei Jahre zuvor gescheitert. Auch zwei FDP-Initiativen für die freie Wahl der Kindertagesstätte durch die Eltern sind an der Urne gescheitert.