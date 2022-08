Gastro-Berufsmesse in Liestal «Die Jungen wollen lieber Influencer werden»

Viel Stress, wenig Lohn und lange Schichten – nur wenige Jugendliche entscheiden sich für eine Laufbahn in der Gastronomie. Dem wollte man am Mittwochnachmittag an einem Branchenanlass entgegenwirken. Junge Interessierte kamen kaum vorbei.