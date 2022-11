Gegenvorschlag zur Kita-Initiative – Die Kinderbetreuung soll monatlich höchstens 1’600 Franken kosten Der Basler Erziehungsdirektor will keine Gratis-Kita für alle. Millionäre sollen weiterhin für Betreuungsplätze bezahlen – wenngleich weniger als heute. Leif Simonsen

Geht es nach der Initiative «Kinderbetreuung für alle» sollen künftig auch Superreiche und Arbeitslose ihre Kids gratis betreuen lassen können. Das hält der Basler Erziehungsdirektor Conradin Cramer (LDP) für falsch. Foto: Keystone

Die SP-Initiative «Kinderbetreuung für alle» fordert, dass Eltern ihre Kinder mindestens an zwei Tagen pro Woche gratis betreuen lassen können. Künftig soll dieses Angebot für alle Kindertagesstätten und Schulen gelten. Das geht zu weit, findet der Basler Erziehungsdirektor Conradin Cramer (LDP). Am Freitag lud er zu einer Medienkonferenz, in der er seinen Gegenvorschlag präsentierte. Statt des «Betrags in dreistelliger Millionenhöhe», welcher die Initiative nach sich zöge, käme der Gegenvorschlag bei der heutigen Belegung auf 27,7 Millionen Franken – zusätzlich zu den knapp 40 Millionen, die heute für die Subventionen von Kinderbetreuung ausgegeben werden.