Viel los am Fasnachtsdienstag – «Die Kinder kannten die Fasnacht fast nicht mehr» Ob als Tiger, Superman oder auch Waggis: Die Binggis sind im Fasnachtsfieber und machen am Dienstag die Strassen in der Basler Innenstadt unsicher.

Die Kleinsten kommen im Leiterwägeli mit – gar nicht so einfach, sich einen Weg durch die vielen Menschen zu bahnen. Foto: Lucia Hunziker

Dicht an dicht drängen sich Kinder, Mamis und Papis am Dienstnachmittag in der Basler Innenstadt.

In dieser Menschenmasse scheint ein kleiner Ueli mit einer Hampfle Räppli sein nächstes Opfer ins Auge gefasst zu haben: Er pirscht sich von hinten an eine Frau heran, holt aus und lässt die Räppli über sie rieseln. Noch ehe sie reagieren kann, rennt er vor Freude kreischend zurück zu seinen Eltern.

Lange haben die Binggis auf diesen Moment gewartet: Nach vier Jahren kann auch die Kinderfasnacht endlich wieder in vollem Umfang anrollen.

Und das freut auch die Eltern. «Es ist toll, dass die Fasnacht wieder normal stattfinden kann», sagt Christine, die mit ihrem Mann Gregor (Freunde nennen ihn auch Bruce) und ihren beiden Kindern jedes Jahr die «drei scheenschte Dääg» geniesst. Ihr gefällt die Kinderfasnacht, die vor allem für ihre beiden Kinder ein Highlight darstellt: «Für Leila und Flavio ist es das Grösste, Dääfi zu sammeln», sagt Christine.

Christine und Gregor sind mit ihren beiden Kindern Leila und Flavio jedes Jahr an der Fasnacht unterwegs. Foto: Lucia Hunziker

Wie immer als Ueli verkleidet, strecken die beiden begeistert die Hände in die Luft, um von den anderen Binggis Süssigkeiten zu erhalten. Dafür ist der Marktplatz perfekt geeignet, hier bahnen sich zahlreiche Formationen ihren Weg durch die fasnachtsbegeisterte Menge.

Ob Räppli Schlugger Waggis, Chegel Waggis oder Knybli Waggis: Die Kinder stürmen an die Wagen heran, blicken fasziniert auf ihre Kostüme oder schliessen grinsend die Augen, wenn ein Schwall Räppli über sie herabschwebt.

Mit Räppli gehen die Binggis grosszügig um – je mehr, desto besser. Foto: Lucia Hunziker

Auf dem Rümelinsplatz scheint die Musik vergleichsweise mehr im Zentrum zu stehen. Von allen Seiten kommen Cliquen, aber auch ein paar Kinder sind hier mit ihren Eltern unterwegs.

So trommelt ein kleiner Blätzlibajass leidenschaftlich, während er den Spalenberg hinuntergeht. Als ihm eine Clique entgegenkommt und seine Mutter ihn sachte beiseitezieht, musiziert er unbeirrt weiter.

Leidenschaft fürs Trommeln: Am Spalenberg ist ein kleiner Blätzlibajass unterwegs. Foto: Lucia Hunziker

Zur selben Zeit zieht ein Vater seine beiden Kinder im Leiterwagen hinter sich her, während diese bereits Dääfeli auspacken, die sie ergattert haben.

Die Binggis scheinen jedoch nicht nur Süssigkeiten erhaschen zu wollen, sie verteilen diese auch grosszügig. Eine kleine, mit Hawaiiketten behängte Gruppe und einem Wäägeli, das als Bus angemalt ist, scheint daran besonders Gefallen gefunden zu haben: Sie verteilen jeder Person, die an ihnen vorbei geht, ein Dääfi.

Wo man in der Innenstadt auch hinwill: Es ist überall rappelvoll. Schneewittchen und die sieben Zwerge inklusive böser Hexe – die, neben Süssigkeiten im Wagen sitzend, nicht mehr ganz so furchteinflössend wirkt – versuchen sich ihren Weg durch die Freie Strasse zu bahnen.

Hinter den sieben Bergen… heute aber in Basel: Die sieben Zwerge, inklusive Schneewittchen und böser Hexe. Foto: Lucia Hunziker

Auch Sibylle und ihre Kinder sind hier gelandet. Als Globi verkleidet, zieht sie ein Wäägeli hinter sich her, das mit grossen Räppli beklebt wurde. Darin warten mehrere Portionen Süssigkeiten darauf, verteilt und genascht zu werden. Der Sack mit den blauen Räppli wird wohl nicht mehr lange geschlossen und voll bleiben.

Sibylle ist begeistert, dass sie mit den Binggis endlich wieder an die Fasnacht gehen kann: «Wir sind eigentlich immer dabei, aber die Kinder kannten es schon fast nicht mehr. Es ist eine Weile her, dass wir mitmachen konnten, und die beiden Jüngeren sind erst fünf und sieben Jahre alt.»

Sie deutet auf den bunten Ueli und den Eisbären, die neben dem Leiterwagen stehen, ihr ältester Sohn ist als Waggis verkleidet. «Es ist wirklich schön, die Fasnacht geniessen zu können», sagt Sibylle. Zufrieden stürzt sie sich mit ihren drei Kindern wieder ins Getümmel.

Am Dienstagnachmittag durch die Freie Strasse zu kommen, wird definitiv zur Herausforderung. Foto: Lucia Hunziker

In der Falknerstrasse macht die Jugendgugge Graffitti Spukker Stimmung, während der kleine Mattia im Alter von eineinhalb Jahren seine erste Fasnacht erlebt. Gemeinsam mit seiner Schwester sitzt er in einem Wagen, schaut sich das Treiben auf der Strasse an und holt schliesslich aus, um einem anderen Kind eine Minipackung Haribo zuzuwerfen.

Super Mario und Superman bewerfen sich gegenseitig mit Räppli, ein kleiner Tiger schläft selig in seinem Leiterwägeli, und ein Waggis nimmt sich mit glänzenden Augen ein Dääfi aus einer gut gefüllten Tasche. Es sind nicht die einzigen strahlenden Kinderaugen – das war die Kinderfasnacht 2023.

