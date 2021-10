Asylgesuch abgelehnt – Die Kinder der unerwünschten Eltern Ihre Eltern müssten die Schweiz verlassen, stattdessen leben sie mit ihnen über Jahre im Rückkehrzentrum. Wie geht es diesen Kindern? Drei Mütter aus dem Kanton Bern erzählen. Lea Stuber

Mehr und mehr wird das Rückkehrzentrum zum Zuhause der Kinder von Khatia M., Naili T. und Samira B., obwohl es als genau das nicht gedacht ist. Symbolfoto: Keystone

«Meine Tochter sieht, wie die Polizei andere Familien abholt. Das macht ihr Angst», sagt die eine. Die andere: «Mit eineinhalb Jahren kann mein Sohn noch immer nicht laufen, so wenig Platz haben wir im Zimmer.» Die Dritte fügt an: «Das Rückkehrzentrum ist keine Umgebung, um für die Schule zu lernen.»

Khatia M., Naili T. und Samira B. (Namen geändert) kennen sich aus dem Rückkehrzentrum, in dem sie im Kanton Bern leben. In welchem genau, möchten sie aus Angst vor Konsequenzen der Zentrumsleitung oder des Migrationsdienstes nicht publik machen. Khatia M. und Naili T. sind aus einem Land in Vorderasien in die Schweiz gekommen, Samira B. aus einem Land im Süden Asiens. Ihre Asylgesuche wurden abgelehnt, sie müssten die Schweiz verlassen. Unmöglich, sagen sie. Sie hätten aus ihrem Land fliehen müssen, sie könnten nicht zurück. Darum leben sie in einem Rückkehrzentrum. Und mit ihnen ihre Kinder.