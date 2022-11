WM-Gastgeber vor dem Out – Die Katarer sind nicht gern anwesend, wenn ihr Team verliert Nach einem 1:3 gegen Senegal ist Katar nach zwei Spielen so gut wie ausgeschieden. Immerhin halten die Fans diesmal durch – zumindest fast. Florian Raz Doha

Aus, vorbei: Seit 2013 wurde Katars Nationalteam aufgebaut. Aber nach zwei Spielen ist die WM für die Gastgeber schon gelaufen. Foto: Getty Images

Ist jetzt sogar der Fanclub weg? Im WM-Startspiel Katars irritierte ja, wie viele Plätze sich nach dem Seitenwechsel leerten. Nun beginnt die zweite Halbzeit des WM-Gastgebers gegen Senegal. Das Heimteam liegt 0:1 zurück. Und jetzt sind sogar die Reihen fast leer, in denen in der ersten Halbzeit noch die so sonderbar perfekt im Takt hüpfenden Anhänger des katarischen Nationalteams ihre Schau abzogen. Zum Beispiel, indem sie eine La-Ola-Welle ins Laufen zu bringen versuchten. Sie versandete zuverlässig auf den Plätzen der VIP und der very VIP.