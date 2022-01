Streit um Schulhaus in Rheinfelden – Eltern kämpfen erfolgreich gegen Stadtammann

Abo Grosser Rat gibt Stein den Vorzug Rheinfelden verliert das Rennen ums Gymnasium

Die Mittelschule Fricktal wird in Stein gebaut. SP, Grüne und Grünliberale wehrten sich erbittert, sie sahen in Rheinfelden den besseren Ort. Sie kamen gegen die geballte bürgerliche Macht im Grossen Rat nicht an.