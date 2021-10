Junge Linke reicht Initiative ein – Die Juso wollen kein Schickimicki-Quartier am Hafen Am Mittwoch reichen die Basler Jungsozialisten ihre Hafeninitiative ein. Sie zeichnen darin das Bild eines zukünftigen Stadtteils, der auch weiterhin der Jugend gehört. Katrin Hauser

Die Zwischennutzungen am Hafen sollen bleiben, fordern die Juso. Foto: Nicole Pont

Das Letzte, was die Basler Juso wollen, ist ein Schickimicki-Quartier am Hafen. Deshalb haben sie vor eineinhalb Jahren die sogenannte Hafeninitiative ausgearbeitet. Trotz Corona gelang es der Jungpartei, 3000 Unterschriften zu sammeln. An diesem Mittwoch übergibt sie die Initiative der Regierung.

Die wichtigste Forderung darin lautet: Der Hafen muss ein Ort der Jugend bleiben. Der neue Stadtteil, der in den nächsten Jahrzehnten auf dem Klybeckquai und der Westquai-Insel entsteht, darf gemäss Juso nicht auf die Bedürfnisse von reichen Neuzuzügern zugeschnitten werden. Bars wie die Landestelle, wo man in den hinteren Bänken auch sitzen darf, ohne etwas zu konsumieren, sollen keinen überkandidelten Restaurants weichen. Die Juso stellen sich ausserdem viele Bäume und Wiesen vor sowie eine Bademöglichkeit analog zum Birsköpfli. Und, ganz wichtig: Es braucht Platz für Sport. «Beispielsweise könnten Volleyballfelder, Fussballfelder oder eine Schwimmhalle entstehen», sagt David Portmann. Er gehört dem Juso-Vorstand an und hat die Unterschriftensammlung für die sogenannte Hafeninitiative geleitet.