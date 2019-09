Die Juso – der unbequeme SP-Partner

Die Jungparteien haben an Bedeutung zugelegt. Die Juso sind am aktivsten. Sie haben mit ihrer radikalen Politik in der Öffentlichkeit das stärkste Echo. Es gibt auch eine Altersradikalität. Die ist in der Regel stur. Vernachlässigtes soll nachgeholt werden. Die Juso sind risikofreudiger. Ihre Radikalität ist zukunftsgerichtet, frisch von der Leber weg. Unbekümmerter auch. Jugendlich halt.