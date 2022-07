Gastro-Berufsmesse in Liestal – «Die Jungen wollen lieber Influencer werden» Viel Stress, wenig Lohn und lange Schichten – nur wenige Jugendliche entscheiden sich für eine Laufbahn in der Gastronomie. Dem wollte man am Mittwochnachmittag an einem Branchenanlass entgegenwirken. Junge Interessierte kamen kaum vorbei. Karoline Edrich

Mit einem Stand vor dem Hotel Guggenheim in Liestal versuchte der Verband Gastro Baselland neue potenzielle Lehrlinge anzuwerben. Foto: Nicole Pont

Ein lauer Sommerabend – die Menschen flanieren durch die Innenstadt und verweilen für einen kühlen Drink in einer Beiz. Die Fachkräfte: unter Druck. Denn durch den Personalmangel gibt es für die vielen Gäste zu wenig Servicepersonal und Köche. Vor dem Kulturhotel Guggenheim in Liestal war es am Mittwochnachmittag ausnahmsweise einmal andersrum: Hier bereiteten vier Lehrlinge aus der Gastrobranche duftende Paella und Drinks zu, um interessierte junge Menschen anzuwerben. Diese blieben jedoch weitgehend aus.

Den Stand hat der Verband Gastro Baselland spontan auf die Beine gestellt. «Es ist wichtig, dass wir wieder Präsenz zeigen», sagt Co-Präsidentin Fabienne Ballmer. Es sei schon ein Gewinn für die Branche, wenn man mit der Aktion ein oder zwei Jugendliche begeistern könne. «Das ist harte Knochenarbeit», sagt Ballmer. Gerade durch die Pandemie werde hauptsächlich über die Schwierigkeiten des Berufsfeldes gesprochen, dabei habe die Krise auch gezeigt, wie essenziell die Branche für das soziale Leben sei.

«In der Gastronomie wird man schnell zum Rockstar.» Fabienne Ballmer, Co-Präsidentin Gastro Baselland

«Ohne die Gastronomie wird es schwierig. Taufen, Geburtstage oder Hochzeiten – uns braucht es in so vielen wichtigen Lebensmomenten.» Bis auf Beerdigungen beinhalte die Branche immer das Feiern. Und sie sei für junge Menschen sehr attraktiv: «In der Gastronomie ist man schnell ein Rockstar», sagt Ballmer. Man habe als Koch oder Köchin die Möglichkeit, «schnell bekannt zu werden» und sei immer «nah dran an der Glamourwelt».

Genau dieser Glamour fehle vielen Jugendlichen an Gastrojobs eher, vermutet hingegen Flavia. Die 19-Jährige macht eine Lehre als Köchin und hat schon einigen Schnupperlehrlingen ihren Berufsalltag gezeigt. «Die kann man gar nicht gebrauchen. Manche haben mir erzählt, dass sie sowieso lieber Influencer werden wollen.» Bei den ersten Informationen über den Beruf lösche es vielen ab: lange Arbeitszeiten, wenig Lohn, viel Stress. Auch das Alter spiele dabei eine wichtige Rolle. «Viele kommen mit 15 aus der Schule und müssen sich für einen Beruf entscheiden. Das ist zu früh.»

Alessio, Janis und Flavia (von links) präsentierten am Mittwochnachmittag ihren zukünftigen Beruf. Foto: Nicole Pont

Endlich: Gegen 17 Uhr kommt eine Mutter mit ihren beiden Kindern am Stand vorbei. Der 13-jährige Lian teilt die Leidenschaft der Lernenden. «Ich will unbedingt Koch werden», erzählt er. Seine kleine Schwester Kayla ist diesbezüglich etwas voreingenommener. Ihr sagt der Beruf der Springreiterin mehr zu.

«Gastronomie im Wandel» war das Motto der gestrigen Veranstaltung. Bessere Bedingungen könnten dafür sorgen, dass die Branche für die jungen Menschen attraktiver werde, findet der Koch Stephan Brügger. «Vor allem müssen sich die Arbeitszeiten ändern», sagt er. Fabienne Ballmer sieht den Wandel auch in den Jugendlichen: Die Generation Z lege grösseren Wert auf eine «Work-Life-Balance.» Das sei keine Faulheit. «Die älteren Generationen müssen sich bewusst werden, dass es gut ist, geltende Arbeitsbedingungen kritisch zu hinterfragen.»

Fehler gefunden?Jetzt melden.