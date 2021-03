Reform der Altersvorsorge – Die Jungen wollen auf der Strasse für ihre Rente kämpfen Die bürgerlichen Jungparteien vertrauen nicht mehr darauf, dass das Parlament die Altersvorsorge reformieren wird, und legen einen eigenen Plan vor. Scheitern sie damit, werden sie auf die Strasse gehen. Janine Hosp

Die Jungparteien schalten sich in die anstehende Diskussion um die Altersvorsorge ein: Uriel Seibert (JEVP), Dominik Scherrer (JGLP), David Trachsel (JSVP), Sarah Bünter (Die Junge Mitte), Matthias Müller (Jungfreisinnige). Foto: Franziska Rothenbühler

Sämtliche Parteisekretariate in der Stadt Bern bekamen kürzlich eine Büchse Eierravioli – Marke M-Budget – zugestellt. Und einen Brief: «Helfen Sie uns, damit wir uns im Alter nicht von Büchsenravioli ernähren müssen», stand darin. Die Altersvorsorge sei in Schieflage geraten. «Deshalb setzen wir uns für Netto-Null-Defizit bis 2040 ein und brauchen dafür Ihre Hilfe. Wir zählen auf Sie. En Guete!»

Kurz vor der Auslieferung sitzen die Unterzeichner unter dem Dach des FDP-Parteisekretariats zusammen. Es sind die Spitzen der Jungparteien von FDP, SVP, Die Mitte, GLP und EVP. In diesem Jahr wird sich entscheiden, wie es mit der Altersvorsorge weitergeht – und ob die Jungen noch auf eine anständige Rente hoffen können. Am Montag startet der Ständerat die Beratungen darüber, wie die AHV stabilisiert werden soll, später im Jahr nimmt sich der Nationalrat der beruflichen Vorsorge an.