«Jackass Forever» im Kino – Die «Jackass»-Männer sind jetzt 50 – und immer noch bescheuert Skorpion-Botox und menschliche Rampe: «Jackass» ist auch im mittleren Alter noch kolossal idiotisch. Pascal Blum

Johnny Knoxville kämpft in «Jackass Forever» wieder mit einem Stier. Allerdings ist er lediglich mit einem Zauberhut bewaffnet. Foto: Dave J. Hogan (Getty Images)

Es gibt hochwertigere Filme, die man sich momentan im Kino ansehen kann. Aber leider sind wenige davon so komisch wie «Jackass Forever» mit Johnny Knoxville, Steve-O, Wee Man und wie sie alle heissen. Jedenfalls war ich froh, dass ich allein in der Nachmittagsvorstellung sass. So musste niemand zusehen, wie ich vor Lachen schief im Sessel hing.