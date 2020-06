Hazel Brugger in Rheinfelden – Die irre Frau, die mit Autos spricht Die Schweizer Slam-Poetin und Stand-up-Comedian Hazel Brugger trat im Autokino aufs Humor-Gas. Julia Konstantinidis

Comedy hinter der Windschutzscheibe: Hazel Brugger im Autokino Rheinfelden (D) . Foto: Juk

Was machen Comedians in Corona-Zeiten? Sie treten im Autokino auf und nennen den Event Auto-Comedy. Das funktioniert bestens – jedenfalls wenn Hazel Brugger im grenznahen Rheinfelden auf deutscher Seite auftritt. Denn seit die Schweizer Slam-Poetin und Stand-up-Comedian regelmässig in der ZDF-Nachrichtensatire-Sendung «Heute Show» auftritt, ist sie auch in Deutschland einem breiten Publikum bekannt. So fanden sich am vergangenen Sonntagabend sowohl motorisierte Fans aus der Schweiz als auch deutsche Comedy-Liebhaber auf dem Festplatz des Tutti-Kiesi-Areals mit und in ihren Autos ein, um Bruggers Programm «Tropical» Corona-gerecht in der eigenen Blechkiste zu geniessen. Nebst Filmvorführungen stehen im Autokino noch bis am 5. Juli weitere Auftritte von Comedians auf dem Programm.