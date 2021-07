Basler Beachvolleyball-Boom – Die Investitionen zahlen sich aus Die Coop Beachtour auf dem Barfi hat gezeigt, dass hinter Florian Breer und Yves Haussener eine ganze Reihe von regionalen Talenten auf den Durchbruch wartet. Thomas Wirz

Florian Breer (rechts) und Yves Haussener sind längst nicht mehr die einzigen Beachvolleyball-Hoffnungen der Region Basel. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Der Regionale Beachvolleyball boomt. Die Spitze ist mit dem Trio Florian Breer, Yves Haussener und Anna Lutz gleich dreifach in den Nationalteams von Swiss Volley vertreten, sieben weitere Regionale stehen im individuellen Ranking derzeit in den nationalen Top 20 und der Beachstandort Basel ist vor Jahresfrist vom Verband mit dem Label NNV (Nationaler Nachwuchsverein) zum Leistungsstützpunkt im Frauenbereich erklärt worden.

Es genügt auch ein Blick ins Teilnehmerfeld des gestern zu Ende gegangenen Basler Coop-Beachtour-Anlasses. Gleich 14 der 37 national vergebenen Startplätze, also mehr als ein Drittel, gingen an lokale Spieler und Spielerinnen. Verglichen mit dem letzten Turnier 2019, als das Duo Breer/Haussener für den ersten Heimsieg in der Barfi-Sandarena sorgte, hat sich die regionale Präsenz damit deutlich erhöht. Erfreulich ist dabei der Fakt, dass das Durchschnittsalter der hiesigen Spitze tief ist und alle die Zukunft noch vor sich haben. Beispielsweise das U16-Duo Muriel Bossart (Jahrgang 2006) und Livia Stolz (2007), das in den letzten Tagen seine Feuertaufe auf der nationalen Beachtour erlebte.

Ein starkes Trainerteam

Die Frage nach den Gründen des markanten Aufschwungs lässt sich auf eine gemeinsame Antwort bringen: Die Anstrengungen der letzten 15 Jahre beginnen sich auszuzahlen. Schlüsselwörter dazu sind etwa die Nachwuchsakademie von Sm`Aesch-Pfeffingen, das Förderprojekt Volley Intensiv oder die Talentschmiede von Gym Leo. Was Letztere betrifft, so wurden in der Sparte Beach vom Trainerteam Dori Hebeisen, Dani Haussener und Erwin Sebestyen entscheidende Impulse gegeben. «Ich glaube, es ist uns gelungen, eine Bewegung auszulösen, die nun mit dem Label NNV ausgezeichnet worden ist», sagt Haussener. Der neue, nur für den Frauenbereich zuständige Stützpunkt funktioniere bereits ausgezeichnet. Nach den Sommerferien wird die bisherige Trainingsgruppe von vier auf neun Nachwuchshoffnungen vergrössert, wovon sechs im Raum Basel zu Hause sind.

Der Schritt von fast ehrenamtlichen zu nun professionelleren Strukturen hat indes noch nicht zu entsprechender finanzieller Unterstützung geführt. Oder wie Haussener trocken anmerkt: «Swiss Volley hat uns Prestige, aber kein Geld gegeben.» Immerhin, fügt er an, habe man dies von Anfang an gewusst. Weniger organisiert als im Frauensektor präsentiert sich die Situation beim männlichen Nachwuchs. Dessen ungeachtet stehen mit Breer, Haussener, Jonathan Jordan, Leo Dillier, Nathan Broch, Piero Müller und Timon Gysin aktuell nicht weniger als sieben Regionale in den nationalen Top 20. Es wäre nicht verwunderlich, wenn der eine oder andere der letztgenannten Talente auch schon bald den Sprung in ein Swiss Volley-Nationalteam schaffen würde.

Die Frage, wer denn von den aktuell auf dem Barfi aufgetretenen Nachwuchskräften das grösste Potenzial habe, zukünftig auch international zu reüssieren, bringt weder Trainerin Hebeisen noch Topathlet Breer in Verlegenheit. Derweil Letzterer für den Männerbereich die Namen Jordan und Dillier nennt, erwähnt Hebeisen bei den Frauen die Youngsters Bossart und Stolz. Nicht ohne zu präzisieren, dass sie da insbesondere den im Beach so wichtigen Faktor der Körpergrösse vor Augen hat. Man darf also gespannt sein.

