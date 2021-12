Kolumne von Christoph Eymann - Die Intoleranz der Toleranz-Fordernden

Dass Mitglieder der Studentenverbindung Zofingia am diesjährigen Dies academicus teilnahmen, passte nicht allen. Foto: Pino Covino

Am vergangenen Freitag feierte die Universität Basel ihren 561. Jahrestag mit dem traditionellen Dies academicus. Vermummte aus dem Umfeld der «antifaschistischen Bewegung» missbrauchten den Anlass für eine Störaktion. Der Festzug wurde mit Wasserballons beworfen. Vermummte Frauen beschimpften Mitglieder der Studentenverbindung Zofingia, griffen sie tätlich an und versuchten, den Studenten ihre Mützen wegzunehmen. Der traditionelle Besuch im Hof des Gymnasiums am Münsterplatz, wo wohl die meisten Zofinger ihre Gymnasialzeit verbracht haben, sollte so verhindert werden.