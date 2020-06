Trotz Gewalt und sexuellen Übergriffen – «Die Integrationsförderung in Basel läuft gut» Der integrative Aufwand an den Schulen in Basel-Stadt sucht landesweit seinesgleichen. Dennoch: Genügt das, um als Ausländer politisch aktiv sein zu dürfen? Benjamin Wirth

Schulen tun viel für die Integration von Ausländerinnen und Ausländern. Foto: Keystone (Symbolbild)

In der Debatte um das Ausländerstimmrecht ist die Integrationsfrage eine Knacknuss: Verfechter des Gesetzesvorschlags sind überzeugt, die Ausländer hätten sich nicht genügend an die Schweizer Kultur angepasst, um sich aktiv in der Politik beteiligen zu dürfen – zuerst müsse die Integration gefördert werden. Befürworter wie etwa SP-Politikerin Edibe Gölgeli widersprechen vehement: In dieser Zeitung hat die Grossrätin gesagt, das Stimmrecht für Ausländer sei für die Integration in Basel ein entscheidender Pfeiler und nicht etwa falsche Prioritätssteuerung. Das multikulturelle Basel ist gespalten.