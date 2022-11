Höhere Produktionskosten – Die Inflation trifft die Basler Fasnachtsplaketten Die Fasnachtsplaketten werden ab 2023 teurer. Das teilt das Comité mit.

Das Basler Fasnachtscomité erhöht die Preise für die Plakette ab 2023. Grund dafür sind die in den letzten Jahren gestiegenen Rohstoffpreise für Kupfer, Silber und Gold sowie die Teuerung, wie das Comité am Freitag mitteilte.

Mit der Preiserhöhung reagiere man auf die in den letzten Jahren gestiegenen Einkaufs- und Herstellungskosten. Neu kostet eine Kupferplakette 10 statt 9 Franken, Silber 20 statt 18 Franken und Gold 50 statt 45 Franken. Einzig der Preis für das Bijou mit Nadel oder als Anhänger bleibt unverändert bei 100 Franken, wie das Basler Fasnachtscomité weiter schreibt.

Bisher habe das Comité die gesunkene Marge verkraften können, indem es auf die Reserven zurückgriff. Die allgemeine Teuerung zwinge es aber nun, die Preise zu erhöhen.

Die Erstausgabe der neuen Plakette wird am 7. Januar 2023 erfolgen. An der Subventionspolitik für die Fasnächtlerinnen und Fasnächtler am Cortège wird sich mit der Preiserhöhung nichts ändern.

Unverändert bleibt der Anteil von 30 Prozent, der direkt in die Kassen der Fasnachtseinheiten fliesst, welche die Plakette verkaufen, wie es in der Mitteilung heisst. Die restlichen 70 Prozent werden nach Abzug der Kosten für die Herstellung und der Comité-Geschäftsstelle als Subventionen an die angemeldeten Cliquen, Wagen, Guggen und Chaisen verteilt. Die Comité-Mitglieder arbeiten weiterhin ehrenamtlich und ohne Spesenentschädigung.

Die letzte Erhöhung der Plakettenpreise erfolgte 2017 für Kupfer und Silber sowie im Jahr 2002 für Gold.

