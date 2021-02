Bill Gates erklärt der BaZ, wie er sich die Impfkampagne vorstellt. Foto: Lionel Derimais

«Alexa, schicke Boti in die Küche.» Die Staubsaugroboter-Sprachbedienung ist besonders im Winter eine anstrengende Sache für die heizungsgetrockneten Stimmbänder. Ja, wer kennt das nicht?! Doch die Mühsal hat ein Ende: die Covid-Impfung. Dann müssen Sie die Staubfusel bloss ansehen, und die Chips in Ihrem Körper senden einen Putzauftrag an Boti. Genial, oder?

Also lassen Sie sich von Ihrem Privatkonkurs oder Ihrer Atemnot nicht die Laune verderben: Covid-19 wird als das grossartigste Konjunkturprogramm der Geschichte in die von George Soros finanzierten Schulbücher Einzug finden. Er und Bill Gates präsentierten an einem unbekannten Datum ihre weiteren Pläne vor Mächtigen dieses Landes und der Region unter der Kuppel des Markthallentempels. Die Verleger von BaZ und bz waren auch da. Telebasel schickte die inoffizielle Chefredaktorin Adela, und Lukas Engelberger vertrat ad personam den Basler Regierungsrat, die Schweizer Gesundheitsdirektoren und das SRF-«Regionaljournal».