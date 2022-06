Umbau des Barfüsserplatzes – «Die Ideen sind ein klarer Vorteil für die Gastronomie» Die Vorschläge für die Neugestaltung des Barfüsserplatzes könnten erhebliche Veränderungen für die anliegenden Gastronomiebetriebe bedeuten. Unter ihnen macht sich Vorfreude breit. Seraina Graf

Die Brasserie zum Braunen Mutz, die Rio Bar und das Restaurant Bodega zum Strauss könnten ihre Aussensitzplätze künftig mindestens verdoppeln. Foto: Kostas Maros

Am Barfüsserplatz soll dank grösseren Aussenbereichen der Restaurants und Bars mehr Italianità zu spüren sein. Das Bau- und Verkehrsdepartement (BVD) möchte aus dem Platz einen attraktiven Aufenthaltsort machen. So soll beispielsweise die Einbahnstrasse nach der Gerbergasse in Richtung Steinenvorstadt weiteren Aussensitzplätzen der anliegenden Beizen weichen.