Die hohe Kunst des Buffets

An den meisten Eröffnungen, Lancierungen, Produktevorstellungen und anderen Events, an die ich beruflich eingeladen bin, gibt es kleine Häppchen. Diese sind zum grössten Teil sehr kompliziert und man sieht nie genau was einem da angeboten wird. Wie oft habe ich mich gefragt ob wohl Blutwurst auf dem Mini-Brioche sitzt, Randenmousse, oder Schokolade? Die Caterer profilieren sich gerne mit besonders raffinierten Ideen. Solche Häppchen sind mit Vorliebe kunstvoll gearbeitet und dekoriert und stossen, zumindest mich, genau deswegen ab. Ich frage mich jeweils wieviele Hände da ihr Werk getan haben und wie lange es dauerte bis die unzähligen, kleinen Kunstwerke fertig wurden. Es mangelt mir am simplen Genuss von frischen Produkten, die ein Glas Wein oder Champagner begleiten. Dabei wäre es so einfach!

Grossartig

Einer, der diese Art von Bewirtung versteht und auf sinnlichste umsetzt, ist der Creative Director Beda Achermann. Dieses Bild ist ein Schnappschuss vom Buffet, der kürzlichen Lancierung seines brandneuen The Zurich Magazine. Wenn Achermann einlädt, gibt es immer gute frische aber einfache Produkte, die wunderschön in ihrer ganzen Sinnlichkeit aufgetischt werden: Brot und Käse, Charcuterie, Oliven, Knabbergebäck, Gemüse.

Der Trick ist, von allem genügend anzubieten und eine üppige Fülle zu bieten. Von dem Moment wo Salami in Rädchen gerollt wird und Salzstängeli in Gläser dastehen, oder bloss einige wenige Sprinzröschen auf einem Glasteller blühen, ist der Zauber vorbei. Grosse Schüsseln, Schalen, Körbe, Etageren und Holzbretter dienen als Serviergeschirr. Als Schmuck gehen Dinge aus der Natur wie Blätter und Blumen. Eine einfache Idee, die auch perfekt ist für private Einladungen zum Apéro. (Bild: MKN)

Feine Häppchen

Wenn Sie an einem Sommer-Buffet mehr bieten möchten, als bloss etwas zum Apéro, dann passen noch Antipasti, Crostini, Salate und Spiessli dazu. Richten Sie aber auch diese in schöner Fülle an. Die Regel ist: immer nur etwas auf eine Platte, keine gemischten Platten mit verschiedenen Spiessli. Das gilt auch bei den Crostini und Antipasti. (Bild über: Boho-Weddings)

Crostini Margerita Die einfachsten Crostini haben fast die gleichen Zutaten wie eine Pizza. (Bild über: I take you) Und so gehts:

Schneiden Sie Tomaten in kleine Würfel und mischen Sie sie mit etwas Olivenöl und Salz. Schneiden Sie Weissbrot wie Ciabatta oder Baguette in dünne Scheiben, beträufeln Sie diese mit etwas Olivenöl und geben Sie etwas Salz darüber. Toasten Sie die Brotscheiben knusprig im Backofen oder auf dem Grill. Belegen Sie die Brotscheiben mit den Tomaten und garnieren Sie mit etwas Pesto und Mozzarella. Drucken

Das Salatbuffet

Ein beliebter Mitspieler an grossen Sommerfesteinladungen ist der Salat. Salat ist auch ein typisches Buffetprodukt. Immer noch kann man in vielen Restaurants und in praktisch allen Kantinen sich Salat vom Buffet servieren. Wenn Sie eine Sommerparty mit Salaten planen, machen Sie am besten einfache Salate für ganz verschiedene Geschmäcker. Am besten sind auch substanzielle Salate dabei wie Kartoffel- oder Pastasalate. Das hilft nicht nur den Hunger zu stillen sondern bietet auch einen guten Boden, falls Wein und Bier dazu serviert werden. Für ein Salatbuffet im Garten eignet sich sehr gut eine lange schmale Tafel, bei der man sich von beiden Seiten bedienen kann. (Bild über: Style me pretty)

Orzo Salat Orzo ist eine kleine Reisförmige Pasta und eignet sich gut für einen Pastasalat. (Bild über: Kay Nutrition) Und so gehts:

Orzo im Salzwasser al dente kochen. Abgiessen und mit etwas Olivenöl mischen. Abkühlen lassen. Hacken Sie rote Zwiebeln, getrocknete Tomaten, Rüebli, Stangensellerie und Petersilie. Mischen Sie das Gemüse mit dem Orzo und geben Sie gekochte Maiskörner dazu. Diese können Sie aus der Dose nehmen oder aber von frisch gekochten Maiskolben. Mischen Sie ein Dressing mit dem gleichen Anteil Olivenöl und Zitronensaft. Würzen Sie mit Salz. Pastasalate brauchen mehr Salz als warme Pastagerichte. Drucken

Gartenfest

Zu einem richtigen Gartenfest gehören Gerichte, die viel Gemüse und Früchte und Beeren haben. Sie erinnern an die Schätze, die man im Garten hat. Unterstützen Sie dieses frische, unbeschwerte Gartengefühl und decken Sie die Tische des Buffets mit grünen oder geblumten Tischdecken. Servieren Sie Früchte in Körbe, offerieren Sie Beerenkuchen auf Etageren und stellen Sie Blumen in Krüge ein. Am besten passen hier weisses Geschirr und schöne schwere Gläser im Bistrostil. (Bild über: Vivi Bistrot)

Gartensalat Mischen Sie spezielle Salate, die nicht nur fein sind sondern auch hübsch aussehen. (Bild über: Weelicious) Und so gehts:

Für einen solchen Gartensalat schneiden Sie Gurken, Radieschen, Rüebli und Zucchetti in feine Scheiben. Mischen Sie sie mit knackigen, grünen Rucolablättern. Geben Sie essbare Blüten in den Salat, kleine verschiedenfarbige Tomaten und Mais vom Kolben. Für ein passendes Dressing mischen Sie den Saft von einer Zitrone mit 4 EL Olivenöl, 1 EL Quittensenf (einen feinen Quittensenf kaufe ich im Manor Food) 1 EL Honig und etwas Salz. Drucken

Ganz entspannt

Sie können auch gekochte Gerichte an einem Buffet servieren. Eier in Tomatensauce, Gemüseragouts, Reis- und Pastagerichte eignen sich dabei sehr gut. Am schönsten funktioniert das, wenn Sie diese Gerichte ganz entspannt gleich in der Pfanne in der sie geeckt wurden, servieren. (Bild über: Pinterest)

Grüner Reis Ein frisches, Reisgericht geht mit Avocado und Koriander. (Bild über: Simple as that) Sie brauchen gekochten Reis, etwa 4-5 Tassen davon. Am besten ist Vollkornreis. Zerdrücken Sie 2 reife Avocados mit der Gabel und geben 2 Esslöffel Limonensaft dazu, eine Handvoll gehackte Korianderbläter, eine Prise gemahlener Kreuzkümmel und eine feingehackte Knoblauchzehe, würzen Sie mit Salz und Pfeffer und vermischen Sie die Paste mit dem gekochten Reis. Drucken

Mediterran angerichtet

Mediterranes Essen bringt automatisch Sommerstimmung. Dazu gehören etwa der klassische Salate Niçoise, provençalisches Poulet, Caprese oder grilliertes Gemüse.(Bild über: My Domaine)

Weisse Bohnen und Thunfisch Für grosse Sommerbuffets möchte man nicht für jedes Gericht stundenlang arbeiten. So ist es auch voll in Ordnung, einfach mal Dosen aufzumachen und daraus etwas Feines zu kochen. (Bild über: My Recipe Magic) Und so gehts:

Für dieses Blitzgericht braucht man weisse Bohnen und Thunfisch. Achten Sie beim Thunfisch darauf, dass er nachhaltig gefischt wurde. Beides abtropfen und ein wenig waschen, denn das Öl vom Thunfisch und das Einlegewasser der Bohnen sind nicht besonders fein! Nun mischen Sie alles mit feinem Rotweinessig, Olivenöl, Meersalz, grobgehackter Petersilie und nach Geschmack mit roten Zwiebeln. Klassisch italienisch gehören dazu die leicht süsslichen, milden Zwiebeln von Tropea. Drucken

Und nun zum Desserbuffet

Ein gutes sommerliches Dessertbüffet ist am besten prallvoll mit Früchten und Beeren. Dazu servieren Sie einfache Kuchen. Auch Cremen passen gut und eigenen sich besser für ein Buffet als Glacé. Auch hier funktionieren Klassiker wie Vanillecreme und Schokoladecreme sehr gut. Schneller, frischer und unkomplizierter gehen Fruchcremes, die Sie mit Früchten, Beeren, etwas Zucker, Honig oder Ahornsirup und Joghurt mischen. (Bild über: Oh Best Day Ever)

Madeleines mit Früchten und Rahm Madeleines, diese klassischen, kleinen Kuchen, denen auch Proust viel Zuwendung schenkte, machen sich perfekt an einem Sommerbuffet. Man muss keine grossen Torten und Kuchen aufschneiden, sie schmecken fantastisch und haben etwas poetisches. Madeleines kann man im Supermarkt fertig kaufen und mit frischen Früchten wie Kirschen, Himbeeren, Erdbeeren und Brombeeren servieren. Streuen Sie noch ein wenig Puderzucker darüber, das lässt sie frisch gebacken aussehen. Wer gerne bäckt und genügend Zeit hat, kann die Madeleines natürlich selber backen. (Bild über: Wedding Chicks) Drucken Zutaten: Zubereitung: 150 g Butter 150 g Zucker 1 Päckchen Vanillezucker 3 Eier 1 EL Crème fraîche die abgeriebene Schale einer Zitrone 200 g Mehl 1/2 Päckchen Backpulver 1 Prise Salz Den Backofen auf 180 Grad vorheizen. Butter bei Zimmertemperatur weich werden lassen, im Wasserbad schmelzen, abkühlen. Zucker, Vanillezucker, Eier, Crème fraîche und Zitronenschale verrühren. Mehl, Backpulver und Salz daruntermischen. Die flüssige Butter dazugiessen und gut verrühren. Den Teig im Kühlschrank eine Stunde lang ruhen lassen. In einer ausgebutterten und mit Mehl bestäubten Madeleineform verteilen. Ca. 15 Minuten im heissen Ofen goldgelb backen. Einige Minuten abkühlen lassen und dann aus der Form stürzen. Mit Puderzucker bestreuen.

Credits:

Bilder über Blogs und Magazine:Wedding Chicks, Oh Best Day Ever, My Recipe Magic, Simple as that, Weelicious, Kay Nutrition, Style me pretty, I take you, Boho-Weddings

Restaurants und Cafés:Vivi Bistrot

Shops und Kollektionen:Zara Home

Der Beitrag Die hohe Kunst des Buffets erschien zuerst auf Sweet Home.