4:1-Sieg gegen Huttwil – Die Titelhoffnung lebt – der EHC Basel gewinnt Spiel 3 Der EHC Basel hat im Playoff-Final der Mysports League gegen Huttwil den ersten Sieg feiern können. Die Basler gewinnen die dritte Partie mit 4:1. Luc Durisch

Brachten erstmals Huttwil zum Stolpern: Atanasio Molina und der EHC Basel. Foto: Marcel Bieri

Mit dem Rücken zur Wand. So etwa liess sich die Situation des EHC Basel vor dem dritten Spiel der Playoff-Finalserie der Mysports League gegen Hockey Huttwil beschreiben. Eine weitere Niederlage hätte das Ende der Serie bedeutet. Um für dieses wichtige Spiel die grösstmögliche Unterstützung zu haben, gewährte der Basler Eishockeyclub seinen Fans einen Gratiseintritt in die Arena, den 2637 Zuschauer nutzen, um ihre Farben anzufeuern. Zudem spielte das Team von Trainer Christian Weber in roten Sondertrikots, auf welchen die Namen aller Käufer des goldenen Solidaritätspucks standen. Diese Aktion hatte dem Club während Corona einen beachtlichen Geldbetrag eingespielt, wofür sich der EHC nun so revanchierte.

Diese Ausgangslage schien das Weber-Team zu Beginn der Partie zu beflügeln. Es startete konzentriert, dominant und kam zu einigen Torgelegenheiten, allerdings liess es etwas die Konsequenz und die Stringenz vermissen. So waren es die Gäste aus Huttwil, die das Skore eröffneten. Patrick Meyer (14.) schloss einen Konter souverän ab. Doch die Basler zeigten sich von der Huttwiler Führung unbeeindruckt. Jens Nater und Eric Himelfarb spielten Patrick Zubler frei und der EHC-Verteidiger traf postwendend trocken zum Ausgleich (15.). Mit dem 1:1 gingen die beiden Mannschaften in die erste Drittelspause.

Dieses Mal keine Schwächephase

In den zweiten Abschnitt starteten die Basler in Unterzahl, weil Marc Sahli noch in der Kühlbox sass. Im Gegensatz zum letzten Aufeinandertreffen funktionierte das Boxplay gut. Allerdings war der EHC in dieser Phase weit weniger dominant. Es schien, als wolle man einen Rückstand unbedingt verhindern. Doch dieses Mal waren es die Basler, die einen Konter mustergültig spielten. Nils Berger trieb nach einem Puck-Gewinn die Scheibe in das gegnerische Drittel und bediente dort Pascal Blaser, der das Spielgerät zu Yanick Sablatnig weiterleitete. Dieser traf mit einem satten Slapshot zur erstmaligen Basler Führung.

Im Schlussdrittel waren es zunächst wieder die Gäste, die für Betrieb vor Keeper Fabio Haller sorgten. Der EHC kam allerdings ebenfalls zu Gelegenheiten und verpasste es in zwei Überzahlsituationen für klare Verhältnisse zu sorgen. So mussten sich die lautstarken EHC-Anhänger bis zur 54. Minute gedulden, ehe sie erneut jubeln konnten. Sablatnig nutzte eine Powerplaysituation zu seinem zweiten persönlichen Treffer an diesem Abend. Im Anschluss versuchten die Gäste noch einmal alles, um zurück ins Spiel zu finden. Sie agierten ohne Torhüter, wurden dafür aber nicht belohnt. Schliesslich war es Himelfarb, der mit einem Treffer ins leere Gehäuse den Deckel auf diese Partie machte und den EHC zum ersten Erfolg der Serie schoss.

Dank dieses 4:1-Sieges wenden die Basler den ersten Matchpuck ab, verkürzen in der Serie auf 1:2, aber stehen in der vierten Partie am Dienstag (19.45 Uhr) in Huttwil noch immer unter Zugzwang. Erneut ist verlieren verboten.

