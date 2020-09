Barclays und Deutsche Bank im Visier – UBS-Präsident will Deutsche Bank übernehmen Vor seinem Karriereende will es der Deutsche an der Spitze der UBS nochmals wissen und plant mit seinem neuen Konzernchef das ganz grosse Ding – die Übernahme einer grossen europäischen Bank. Beat Schmid , Holger Alich , Oliver Zihlmann

UBS-Präsident Axel Weber möchte seine Karriere in der Finanzbranche mit einem grossen Deal krönen. Foto: Sabina Bobst

Es ist eine alljährliche Routineübung: Immer im Herbst trifft sich die Führung der UBS zu ihrer Strategietagung. Unter der Leitung von Verwaltungsratspräsident Axel Weber diskutiert sie über die grossen Linien: die Zukunft des Finanzwesens, die Digitalisierung, aber auch profanere Dinge wie die Weiterentwicklung der Marketingstrategie.

Im vergangenen Jahr fand die Retraite des Verwaltungsrats in Hongkong statt, wegen Corona bleibt die UBS dieses Jahr zu Hause und tagt im lauschigen UBS-Konferenzzentrum Wolfsberg im Thurgau.

Weber will die UBS zurück in die Champions League führen

Auf dem Hügel mit Blick auf den Bodensee konnte Axel Weber erstmals seinen neuen Konzernchef vor den Bankspitzen präsentieren: Ralph Hamers, der Niederländer, den Weber von Amsterdam nach Zürich geholt hat. Weber und Hamers sollen das neue Dreamteam bilden, das die UBS in die Champions League des internationalen Finanzwesens zurückführen soll. Das zumindest scheint die unbescheidene Vision von Axel Weber zu sein.

Was unter Webers Streben nach Glanz und Grösse zu verstehen sein könnte, war diese Woche im Bankenportal «Inside Paradeplatz» zu lesen. UBS-Präsident Weber bereite unter dem Codenamen «Signal» die Fusion mit der Credit Suisse vor. Die Kurse der beiden Banken schnellten kurzzeitig in die Höhe – und fielen tags darauf wie ein Soufflé zusammen. Niemand glaubte das Gerücht.

Weber sprach mit Urs Rohner über Megafusion

Fakt ist: Weber hat mit Credit-Suisse-Präsident Urs Rohner über eine mögliche Megafusion gesprochen. Dabei wurde bereits über Delikates wie die mögliche Rollenverteilung diskutiert. Doch ebenso klar ist: Die Fusion war auf dem Wolfsberg, anders als behauptet, kein Traktandum. Und, wichtiger: Die Fusion wird auch nicht kommen – nicht heute, nicht morgen, nicht übermorgen. Das bestätigen ranghohe Quellen aus dem Umfeld beider Verwaltungsräte.

Insider auf dem Finanzplatz identifizieren Axel Weber als Triebfeder hinten den Planspielen. Weber steht im Herbst seiner Amtszeit, 2022 dürfte Schluss sein. UBS-Insider beklagen, der 63-Jährige führe sich derzeit wie der operative Chef der Bank auf. Denn Konzernchef Sergio Ermotti hört im November auf, sein Nachfolger Hamers muss sich erst noch einarbeiten. Daher habe Weber das Heft in die Hand genommen.

Seine Kritiker werfen Weber vor, mit den Fusionsideen zu versuchen, seine Amtszeit an der Spitze der UBS über 2022 zu verlängern. Dem Vernehmen nach ist das unter anderem die Sicht von Severin Schwan, Chef von Roche und Vizepräsident des Verwaltungsrats der Credit Suisse. Schwan, der mit Roche einen vorsichtigen Akquisitionskurs fährt, hält überhaupt nichts davon, persönliche Überlegungen mit strategischen Projekten zu verknüpfen. Ein Sprecher von Roche sagt dazu: «Kein Kommentar.»

Axel Weber – ein Mann der schönen Worte

Auch Credit-Suisse-Chef Thomas Gottstein soll laut Quellen ein Gegner einer Grossfusion sein. Kein Wunder, meinen Beobachter. Gottstein ist ein erfahrener Investmentbanker – er weiss, was eine solche Übung bedeuten würde.

Axel Weber dagegen hat nie operativ in einer Bank gearbeitet. Er hat noch nie ein Handelsgeschäft abgewickelt, geschweige denn eine andere Bank gekauft. Der frühere Professor und Zentralbanker verdient zwar Millionen wie ein Grossbanker, doch er ist ein Mann der Theorie und der schönen Worte geblieben.

Grosser Kunde intervenierte gegen eine Fusion

Schlecht kam die Idee einer helvetischen Grossfusion auch bei den wichtigsten Kunden an. «Wir wissen, dass die miteinander darüber geredet haben», sagt ein Topmanager eines Grosskunden beider Banken. Der Kunde hat sich sogleich bei der Credit-Suisse-Spitze gemeldet, um die Bedenken aus Kundensicht anzumelden. «Es gibt in der Schweiz zwei Banken, die komplexe Finanzierungen in grossen Dimensionen durchführen können. Wir wollen nicht von einem Haus abhängig werden», sagt der Kunde.

So denken viele. Würden Credit Suisse und UBS zusammengehen, müssten sie mit einem Abfluss von 20 Prozent der Vermögenswerte rechnen. Das ist nur einer von vielen Gründen, warum eine Fusion zumindest kurz- und mittelfristig kein Thema ist.

Weber hat Deutsche Bank und Barclays auf dem Radar

Doch wer glaubt, Axel Webers Streben nach Grösse höre an der Schweizer Grenze auf, täuscht sich gewaltig. Gemäss Quellen, die über die Vorgänge im Bild sind, gehören zu seinen potenziellen Fusionszielen namentlich die Deutsche Bank und die britische Barclays. Innerhalb der UBS schaue man sich gezielt nach sogenannten Peers um – Banken also, die ähnlich aufgestellt sind, mit denen man in Konkurrenz steht, sich gleichzeitig aber auch gut ergänzt, insbesondere im Investmentbanking.

Andere Namen, die in Strategiespielen von Weber eine Rolle spielen, sind die Commerzbank und die britische Lloyds Banking Group. Die UBS will sich dazu nicht äussern.

Über ein Zusammengehen mit der Deutschen Bank ist immer wieder spekuliert worden. 2018 hatte der Aufsichtsrat der grössten Bank Deutschlands verschiedene Fusionsvarianten durchspielen lassen. Im Vergleich zu einem Zusammenschluss mit der Commerzbank sei die Variante mit der UBS die bessere gewesen, berichtete das «Handelsblatt». So ergänzten sich beide Häuser im Investmentbanking: Die UBS ist stark im Aktiengeschäft, die Deutsche Bank bei Anleihen.

Doch die Pläne sind nie weiterverfolgt worden. Selbst eine mal angedachte Zusammenarbeit nur im Investmentbanking kam nicht zustande.

UBS und Credit Suisse sind zu schmalbrüstig

Doch das Streben nach Grösse darf nicht nur als Egotrip eines Managers gesehen werden. Die UBS wie auch die Credit Suisse haben ein grosses Skalenproblem. Sie sind in etlichen Bereichen zu schmalbrüstig, um mit der mächtigen angloamerikanischen Konkurrenz mithalten zu können. Im Investmentbanking ist die UBS zu klein, in der Vermögensverwaltung ist es die Credit Suisse, im Asset Management sind es beide.

Das Problem wird verschärft durch den Umstand, dass beide viel zu grosse Verarbeitungszentren besitzen, die für die Abwicklung von deutlich höheren Volumen ausgelegt wurden. Doch diese lassen sich nicht einfach schrumpfen. Bei sinkenden Volumen und Margen wird das zu einem immer grösseren Problem.

Steht Europas Finanzbranche vor einer Übernahmewelle?

Bis heute hat Weber sich immer vorsichtig dazu geäussert, ob ein Zusammenschluss eine Lösung sein könnte. So hatte er Anfang 2019 in einem Interview mit Tamedia gesagt: «Jetzt schon über Fusionen auf Gruppenebene nachzudenken, macht wenig Sinn. Diese lähmen Firmen über Jahre. Die UBS ist heute viel stärker als vor der Finanzkrise, dennoch käme ein Zusammenschluss mit einer anderen Bank, egal welcher, zum heutigen Zeitpunkt zu früh.»

Nun scheint Weber seine Meinung geändert zu haben. Denn die europäische Bankenlandschaft ist in Bewegung geraten. In Spanien will die Caixabank den Wettbewerber Bankia übernehmen und damit Spaniens grösste Inlandbank formen.

Die Zeichen für eine europaweite Konsolidierung stehen günstig. Der Margendruck durch Negativzinsen wird so schnell nicht verschwinden.

Schon eine Bankenfusion im Inland ist nicht einfach. Eine grenzüberschreitende Fusion ist ein Hochseilakt. Denn die Bankenregulierung ist von Land zu Land sehr unterschiedlich. Aber da schon ein Zusammengehen mit der Credit Suisse auf grossen Widerstand stösst, wird Weber das Risiko einer transnationalen Fusion eingehen müssen, um 2022 nicht sang- und klanglos von der Bühne abzutreten. Nur wenn ihm ein grosser Deal gelingt, ist ihm ein Platz in den Geschichtsbüchern der Finanzbranche sicher.