Ein Monat Italien liegt hinter uns. Hitzewelle, die ganze Zeit. Sie bremste uns richtiggehend aus. Bremste den Appetit, bremste den Schlaf, die Erholung. In unserem piemontesischen Haus stand die Luft, und später am Meer, das so warm war wie die heimische Badewanne, waren wir kaum fähig, vom Hotelzimmer an den Strand zu laufen, über den heissen Sand, der einem die Füsse verbrannte, in den Liegestuhl unter den Sonnenschirm, der ein bisschen Schatten verbreitete, allerdings keinen kühlen, denn es ging kein Lüftchen, wie man es am Meer doch eigentlich erwarten konnte.