Analyse – Die Hilflosigkeit der USA ist verstörend Die globale Grossmacht schafft es nicht, seine Ärzte mit 75-Cent-Schutzmasken und seine Bürger mit Klopapier zu versorgen. Und Trump erfasst den Ernst der Lage nicht. Die Folgen sind dramatisch. Meinung Hubert Wetzel

Donald Trump ist inmitten dieses Debakels nicht der einzige Versager: Der Präsident mit Vize MIke Pence (.l) und Wirtschaftsvertretern. Foto: Pete Marovich (Epa, Pool, Keystone)

Als Ende Januar der erste Corona-Infizierte in den USA gemeldet wurde, wiegelte Donald Trump ab. Nur ein Fall, das sei kein Problem, sagte der Präsident. Ende Februar, als bereits mehr als ein Dutzend Infektionen entdeckt worden waren, tat Trump weiter so, als sei alles in bester Ordnung. Die Zahl der Fälle werde bald auf «fast null» sinken, versprach er.