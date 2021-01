VBS-Prestigeprojekt in Nöten – Die Hightech-Drohne, die nicht fliegt Für 250 Millionen Franken bestellte die Schweiz 2015 sechs Hightech-Drohnen in Israel. Jetzt sind die Kosten explodiert und die Zeitpläne obsolet. Die Gründe: Pleiten, Pech und Pandemie. Christoph Lenz

Ein Bluff des VBS: Die Drohne D-11, die im Dezember 2019 der Schweiz vorgeführt wurde, wurde heimlich nach Israel zurücktransportiert. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Am 9. Dezember 2019 rief das Verteidigungsdepartement (VBS) Journalisten in einen funkelnden neuen Hangar im luzernischen Emmen, um ihnen die jüngste Wunderwaffe der Armee zu präsentieren: eine Aufklärungsdrohne von riesigen Dimensionen. 9 Meter Länge. 17 Meter Spannweite. Hergestellt in Israel. Vollgepackt mit Hightech im Wert von Dutzenden Millionen Franken.

2015 hatte das Parlament den 250-Millionen-Franken-Kredit für sechs Hermes-900-Aufklärungsdrohnen bewilligt. Ende 2019 war das erste Exemplar in der Schweiz eingetroffen, die Drohne mit der Kennung D-11.