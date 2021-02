Die Herrenfasnacht beginnt

In weiten Teilen des Baselbiets würde heute die Fasnacht beginnen. Der Schmutzige Donnerstag markiert den Anfang der Herrenfasnacht. In Allschwil, Laufen, Aesch, Therwil und Reinach fänden üblicherweise an diesem Wochenende die traditionellen Umzüge statt - wäre da nicht das Virus. Wieso aber so früh vor der Basler Fasnacht?

Die unterschiedlichen Fasnachtstermine lassen sich mit einer Regelung aus dem Jahr 1091 erklären. Die Fasnacht war ursprünglich ein Fest, um vor der 40-tägigen Fastenzeit vor Ostern noch einmal richtig zu feiern. Sie dauerte sechs Tage und endete mit dem Aschermittwoch. Die Synode von Bevent ordnete 1091 die Fastenzeit aber neu, indem sie die Sonntage davon ausnahm. So wurde der Beginn der Fastenzeit um eine Woche vorverschoben – und somit auch die Fasnacht.

Nicht alle hielten sich daran. Und so feiert Basel nach wie vor die «Alte Fasnacht». In diesem Jahr vom 22. bis zum 24. Februar. (and)