Die Herbstmesse verspricht neuen Nervenkitzel

Sabine Horvath, Leiterin Standortmarketing Basel-Stadt, erwartet für die zwei Messewochen die «stolze Zahl» von einer Million Besuchern, wie sie am Dienstag an einer Orientierung sagte. Zwei Drittel von ihnen werden aus der Region stammen. Die «Basler Zeitung» sagt, was der Traditionsanlass bietet.

Was gibt es Neues?

Auf dem Messeplatz steht der Freifallturm «Hangover Tower». Aus 85 Meter Höhe können Wagemutige in drehbaren Gondeln dem Boden entgegenrasen. Die Spitzengeschwindigkeit beträgt 95 Kilometer pro Stunde. Einsteigen kann jeder, der Mut hat und mindestens 1 Meter 40 gross ist. Der Turm steht, im Gegensatz zu seinen Vorgängern, nicht mehr im Lichthof der City Lounge, sondern vis-à-vis dem Messeparking. Das erlaubt neue Ausblicke auf die Dächer der Stadt.

Auch auf dem Kasernenareal gibts Nervenkitzel. Dort verspricht «Phönix», die «grösste und neuste Drehschaukel der Schweiz», rasante Fahrten in 22 Meter Höhe. «Man schwingt recht ordentlich nach links und nach rechts», beschrieb am Dienstag Manuel Staub, Leiter Messen und Märkte, das Körpergefühl: «Man befindet sich für einen Moment in einer Art Schwerelosigkeit.»

Auf dem Petersplatz lockt mit «Willy, der Wurm», einer Achterbahn für Kinder, eine «brandneue Attraktion, die sicher ein Hit wird», wie Staub sagte.