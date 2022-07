Hitze-Hotspots – Die heissesten Orte Basels Am Dienstag wurde wieder ordentlich geschwitzt. Doch nicht überall in Basel wird es gleich heiss. Die Gründe dafür und was dagegen unternommen wird. Linus Schauffert

Die Feldbergstrasse gehört zu den Orten in Basel, an denen die heissesten Temperaturen gemessen werden. Foto: Nicole Pont

Ist es heiss in Basel, flüchten die Menschen in den Rhein, in die Pärke, in den Schatten der Bäume. So auch an diesem Dienstag. An den Orten mit Abkühlungsmöglichkeiten tummelt sich die Bevölkerung. Denn hier lässt sich die Hitze einigermassen aushalten. Doch nicht in allen Quartieren ist es gleich einfach, kühle Flecken zu finden. Besonders Gebiete in der Innenstadt, dem St. Johann, dem Gundeli, dem Matthäus und dem Klybeck-Quartier leiden unter der Hitze.