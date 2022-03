Charmante Provinz – Die heimliche Hauptstadt der Schweiz Sonntagsausflug nach Zofingen, dessen Volksheld einst auf der falschen Seite in den Krieg zog. Daniel J. Schüz

Mitten in Zofingens Altstadt: Der Niklaus-Thut-Platz mit der Brunnenfigur des Zofinger Kriegshelden aus dem Jahr 1894. Foto: Stefano Schröter

Abgesperrte Strassen, rot-weisses Flaggenmeer und mittendrin der rote Teppich: Auf dem Niklaus-Thut-Platz stehen Soldaten stramm.

Trommelwirbel, Fahnenmarsch. Zwei Männer schreiten die Ehrenkompanie ab: Der Schweizer Bundespräsident empfängt den Staatsgast aus Österreich – allerdings nicht in der Hauptstadt, sondern mitten im Mittelland, im südwestlichen Zipfel des Kantons Aargau, umgeben von solothurnischem, bernischem und luzernischem Hoheitsgebiet.

Zofingen am 14. Februar 2022: Bundespräsident Ignazio Cassis (rechts) heisst den österreichischen Bundeskanzler Karl Nehammer willkommen. Foto: Keystone

Dort, wo die Wigger durch sanfte Hügel der Aare entgegenfliesst und wo Autobahnen in alle Himmelsrichtungen führen – genau hier, tief in der helvetischen Provinz, stiehlt Zofingen am Vormittag des 14. Februar für ein paar Stunden Bern die Show.

Sechs Wochen sind seit der Staatsvisite von Bundeskanzler Karl Nehammer vergangen; weitere sechs Wochen zuvor, mit dem Beginn des Jahres, hatte Ignazio Cassis im Berner Bundeshaus das Präsidialamt angetreten.

Am selben Tag zieht im Zofinger Stadthaus Christiane Guyer im Büro des Stadtammanns ein und feiert gleich zwei Premieren: Sie ist die erste Frau, die die Geschicke der 12'000-Seelen-Gemeinde lenkt – und die erste grüne Politikerin, die im traditionell bürgerlich geprägten Milieu nachhaltige Leitplanken setzt. Der kommunale Fahrzeugpark etwa wird sukzessive elektrifiziert, während die Gemeindepolizisten auf dem Velo durch die Altstadt patrouillieren.

Wie eine Perle in der Muschel

Von viel Grün umgeben: Das historische Zentrum von Zofingen aus der Vogelperspektive. Foto: PD

Man müsste schon die Vogelperspektive einnehmen, um zu erkennen, was das historische Zofingen so unverwechselbar macht, zur Not tuts aber auch ein Blick auf den Stadtplan: Wie eine Perle in der Muschel ruht der mittelalterliche Kern im ausufernden Siedlungsgebiet, schützend umschlossen von einer ringförmigen Parkanlage.

Anleitung zum Zofingen-Besuch Infos einblenden Für Schleckmäuler: Patissier David Schmid an der Vorderen Hauptgasse 33 ist mit der Bäckerkrone ausgezeichnet und zum Weltkonditor 2021 ernannt worden. Für Grusel-Freaks: Im Folter- und Strecketurm an der Bahnhofstrasse liess der Habsburger Herzog Rudolf IV. Pestkranke foltern; die Opfer der Seuche wurden zugleich als Verursacher verfolgt. Für Tierfreunde: Im Wildpark Heiteren kann man Hirsche und Wildschweine und in der Voliere einheimische Vögel beobachten. Für Durstige: 22 Brunnen spenden in der Altstadt frisches Trinkwasser. Für Fans der Antike: Im römischen Gutshof sind kunstvolle Mosaikböden und Badeanlagen entdeckt und freigelegt worden. Allgemeine Infos: zofingen.ch, aargautourismus.ch

Die Bahnhofstrasse, die im Südwesten die Altstadt mit dem öffentlichen Schienenverkehr verbindet, ist so kurz, dass die wenigen Häuser nicht einmal nummeriert sind. Auf der anderen Seite des Altstadtrings betont ein Prachtbau den Stellenwert, den die Zofinger der Bildung beimessen: Die Gemeindeschule könnte auch als Regierungsgebäude oder Präsidentenpalast durchgehen.

Zum Apéro lässt Christiane Guyer ein sorgfältig assortiertes Chäsplättli auftragen, begleitet vom süffigen Zofinger Stadtwein, während der Bundespräsident die «Stadtpräsidentin» vorstellt – und die ist einigermassen erleichtert, dass er sich nicht streng ans Protokoll hält.

«Frau Stadtammann» wäre ihr zu unemanzipiert, «Frau Stadtammännin» geradezu absurd vorgekommen. «Andererseits», sagt Christiane Guyer, in Zürich geboren und vor einem halben Jahrhundert mit den Eltern «uf Zofige zoge», «andererseits macht genau das auch den Reiz unserer Stadt aus – dieses friedliche Nebeneinander der Gegensätze.»

Als Kind mit ihren Eltern «uf Zofige zoge»: Christiane Guyer (Grüne) ist Zofingens erste Frau Stadtammann. Foto: Keystone

Die Harmonie der Kontraste tritt schier an jeder Ecke zutage – auf der sachlichen Ebene ebenso wie auf der zwischenmenschlichen, neben Zeugnissen einer bewegten Vergangenheit diesseits der Gleise blüht jenseits eine zukunftsträchtige Industrie.

Literarische und musikalische Koryphäen wie Rolf Lappert, Margrit Schriber oder Dieter Ammann wirken hier, und Cédric Wermuth, Nationalrat und Co-Präsident der SP Schweiz, teilt seinen Wohnort mit einem ultrakonservativen Männerclub, der vor mehr als zweihundert Jahren in Zofingen gegründet wurde und für gelebte Tradition schlechthin steht.

Zofingen hat zwar keine Universität, ist aber Bundesstadt der ältesten und grössten Schweizer Studentenverbindung: Die Zofingia hat es sogar geschafft, die Gerechtigkeit durch die Freiheit zu ersetzen.

Die Fahne im Mund

Es ist verbürgt, dass der Hauptgang bei der Staatsvisite aus einem Zweierlei vom Aargauer Biorind und Cassis-Kartoffeln bestand, beim Dessert konnte man sich nicht zwischen der traditionellen Rüeblitorte und einer Rüebliglace entscheiden und servierte dann halt beides.

Worum sich das Tischgespräch drehte, ist zwar nicht überliefert, aber Bundeskanzler Nehammer wollte bestimmt wissen, warum er in diesem hübschen Städtchen empfangen worden sei. Cassis hat womöglich gesagt, dass er schon vor fünfzehn Jahren in Zofingen gewesen sei und sich hier besonders wohlgefühlt habe.

Aber darum geht es nicht wirklich; es geht um diese Männerfigur auf dem grossen Platz. Bis zum Jahr 1894 hielt hier die Justitia mit verbundenen Augen ihre Waagschale in die Höhe. Und dann kamen die Zofingia-Studenten, holten die Göttin der Gerechtigkeit vom Sockel und pflanzten Niklaus Thut auf den Brunnen – als Geschenk an die Stadt zum 75-Jahr-Jubiläum der Verbindung.

Fast wie die österreichische Nationalflagge: Die Niklaus-Thut-Statue mit dem rot-weiss-rot-weissen Zofinger Stadtwappen. Foto: Getty

Thut, ehemals Zofinger Schultheiss, war 1386 in der Schlacht zu Sempach zum Kriegshelden geworden – allerdings, aus heutiger Sicht, auf der falschen Seite: Zofingen stand damals unter der Herrschaft der Habsburger, und Thut, der gegen die Eidgenossen kämpfte und die Niederlage kommen sah, hatte nur noch eine Sorge: Ich muss das Zofinger Banner retten! Das tat er, indem er sich die Fahne – wie auch immer – in den Mund stopfte.

Spätestens jetzt wird sich der österreichische Regierungschef gefragt haben, wie denn dieses Stadtwappen aussehe. Es sind horizontale Balken – rot-weiss-rot-weiss – fast wie die österreichische Nationalflagge.

Vermutlich hat Bundeskanzler Nehammer ein bisschen geschmunzelt.

