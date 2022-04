Abstimmung über Filmgesetz – Die heimliche Hauptgegnerin der «Lex Netflix» sitzt in Zürich Im Abstimmungskampf reden fast alle nur vom US-Konzern Netflix. Doch am härtesten gegen das Filmgesetz kämpft ein Schweizer Konzern – auch mit Geld. Warum? Markus Häfliger

Auch sie haben mit der «Lex Netflix» zu tun: Marco Fritschi und Christa Riggozzi von der Sendung «Bauer, ledig, sucht …» auf dem Schweizer Privatsender 3+. Foto: PD

Beim Filmgesetz reden fast alle nur von der «Lex Netflix». Der Name ist zwar eingängig, aber irreführend. Denn der US-Konzern Netflix ist im Abstimmungskampf seltsam abwesend.

Selbst in Hintergrundgesprächen mit Journalisten hat Netflix nie den Eindruck erweckt, als wäre das Filmgesetz ein grösseres Problem. Zitieren liessen sich die Netflix-Leute zwar nie, aber ihre Botschaft lautete: Netflix sei vom Filmgesetz zwar nicht begeistert, könne aber damit leben – so wie in anderen Ländern mit ähnlichen Gesetzen auch.