Leitartikel zur Geldverteilung – Die Hatz gegen böse Reiche

schadet Basel Wohlstand ist verdächtig geworden. Wer Geld hat, gilt zunehmend als böse. Vermögende Unternehmer, Investoren und Manager stehen unter Generalverdacht. Meinung Marcel Rohr

Symbol des Reichtums. Der Charme des Geldes liegt in der Menge. Foto: Sibylle Meier

Die neuesten Zahlen lassen aufhorchen. 2021 haben über 2000 Menschen den Kanton Basel-Stadt verlassen und sind ins Baselbiet gezügelt. Allein in Allschwil sind aus Basel 345 Personen mehr zu- als weggezogen. Noch muss nicht das Ende der Stadt am Rheinknie verkündet werden. Doch die Zahlen bestätigen einen Trend, auf den in Basel niemand stolz sein kann: Das Zentrum verliert an Attraktivität. Der Mittelstand wandert ab, weil er sich als Milchkuh des Staates vergrault fühlt. Immer höhere Steuern, mehr Nebenkosten und Gebühren, immer mehr Schikanen verbunden mit noch mehr Bürokratie.