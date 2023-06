Kitschrevue in Muttenz – «Die Handlung darf getrost als hanebüchen bezeichnet werden» Die Theatergruppe Rattenfänger ist immer gut für eine Überraschung. In dieser Saison versetzt sie ihr Publikum bereits vor der Premiere in Erstaunen. Es wird kitschig. Daniel Aenishänslin

Danny Wehrmüller, Regisseur der Theatergruppe Rattenfänger, im Holderstüdelipark vor dem Gelände, auf dem seine Kitschrevue uraufgeführt wird. Foto: Dominik Plüss

«Etwas, das kein Mensch von uns erwartet hat», bringt es Regisseur Danny Wehrmüller auf den Punkt. Zur Aufführung gelangt für einmal kein Klassiker wie Goethes «Faust», sondern die Uraufführung der Kitschrevue «Das Rosa Einhorn». «Wir versuchen, in diesem Jahr jene Sprechtheaterformen reinzubringen, die wir sonst nicht bespielen: Boulevard, Kriminalkomödie, Schwank, Operette», erklärt Wehrmüller, «Elemente dieser Genres hat es in diesem Stück in Massen.» Das Stück dürfe durchaus als Parodie dieser Genres verstanden werden.