Die häufigste Art von Krebs in Mitteleuropa

Bis heute muss Walter Rüegg alle paar Monate zur Kontrolle. «Wer einmal hellen Hautkrebs hatte, muss mit weiteren Tumoren dieser Art rechnen», erklärt Mirjam Nägeli. Sie empfiehlt die Hautkontrolle aber auch allen anderen Menschen. «In welchen Abständen sie erfolgen sollte, ist von Fall zu Fall unterschiedlich und wird vom Hautarzt festgelegt.»

Die ABCD-Regel

Um Melanome frühzeitig zu erkennen, hilft die sogenannte ABCD-Regel.



Asymmetrie: Unregelmässige, nicht runde Form

Begrenzung: Unscharfe, unregelmässige Ränder

Color (Farbe): Verschiedenfarbig

Dynamik: Veränderungen in Grösse, Farbe und Dicke



Weist ein Muttermal eine oder mehrere dieser Eigenschaften auf, sollte es einem Dermatologen gezeigt werden. Auch schnell wachsende oder blutende Muttermale sind ein Fall für den Arzt.

Auch beim ehemaligen Postbeamten traten zwei Basaliome an den Schläfen auf. Sie waren so tief gewachsen, dass ein Chirurg sie herausschneiden musste. «Ich wurde morgens operiert, und am Nachmittag durfte ich bereits nach Hause», erinnert sich Walter Rüegg. Entfernt wurde das Basaliom mittels der sogenannten Mohs-Chirurgie. «Dabei wird der Tumor mit einem kleinen Sicherheitsabstand herausgeschnitten. Das Gewebestück wird dann sofort mikroskopisch an allen Rändern auf Tumorreste untersucht», erklärt Hautärztin Mirjam Nägeli vom Universitätsspital Zürich. Falls nötig, gibt es wenige Stunden später noch eine Nachoperation.

Walter Rüegg zieht es nach wie vor in die Höhe. Doch anders als früher trägt er heute in den Bergen ebenso wie im Garten immer einen Sonnenhut. Auch das Eincremen von Gesicht, Nacken und Handrücken ist für ihn zur Routine geworden. «Sonnenschutz ist für mich inzwischen so alltäglich wie Zähneputzen.»

Weitere Infos zu Hautkrebs und Sonnenschutz finden Sie auf der Website der Krebsliga Schweiz. www.krebsliga.ch