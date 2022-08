Ferientipp Rhodos – Die gute Seite der Sonneninsel Ein Besuch an der Ostküste der griechischen Insel lohnt sich. Hier findet man Kultur, Ruhe und traumhafte Buchten. Isabel Hemmel

Berauschend: Blick von der Akropolis von Lindos über die angrenzenden Buchten und hinaus aufs offene Meer. Foto: Getty

Kapitän Jorgos ist fast ein wenig stolz, als er in einer Bucht nahe der rhodischen Küstenstadt Lindos den Anker wirft und die Gäste seines Segelschiffs an diesem Nachmittag ins klare, türkisblaue Wasser entlässt. Einst sei an Land ein Steinbruch gewesen, erzählt er. Geblieben ist der Staub, der den Meeresboden wie weisser Sand bedeckt und einen für die Zeit des Aufenthalts im Glauben lässt, man hätte kurz in der Karibik haltgemacht.