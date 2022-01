Wahlen in Riehen – Die Grünliberalen gehen ihren eigenen Weg Die GLP ist weder in der bürgerlichen noch in der linken Allianz. Mit David Moor schicken sie einen erfahrenen, aber relativ Unbekannten ins Rennen um das Gemeindepräsidium. Andrea Schuhmacher

David Moor steigt für die GLP Riehen in den Kampf ums Präsidium. Foto: Pino Covino

Sie zieht ganz allein in den Wahlkampf: die GLP Riehen. Die Grünliberalen gehen ihren eigenen Weg. «Wir haben uns keinem Bündnis angeschlossen, weil wir meinen, dass unsere Chancen so am grössten sind», sagte GLP-Präsidiumskandidat David Moor kürzlich dieser Zeitung. Man wolle eine Alternative sein für Wählerinnen und Wähler, denen die Bürgerlichen zu bürgerlich und die Links-Grünen zu links-grün seien.

Mit knapp drei Sitzen im Riehener Einwohnerrat ist der Anspruch auf einen Gemeinderatssitz, geschweige denn auf das Präsidium, alles andere als gegeben. Wirft man aber einen Blick auf die neuesten Umfragewerte, wie hoch die Parteien in der Gunst der Schweizer Wählerschaft stehen, sind die Grünliberalen hoch im Kurs. Mit Nationalrätin Katja Christ, Mitglied in der Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen, und mit Esther Keller, Vorsteherin des Bau- und Verkehrsdepartements, ist die Partei zudem gut vernetzt, um in der Causa S-Bahn-Taktverdichtung sowohl auf nationaler als auch auf kantonaler Ebene Einfluss zu nehmen.