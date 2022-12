Vorstösse im Baselbieter Landrat – Die Grünen erhöhen den Druck auf den Euro-Airport Die Baselbieter Vertreter sollen im Verwaltungsrat stärker gegen den Fluglärm ankämpfen: Das fordert ein neuer Vorstoss im Landrat. Überwiesen hat dieser bereits ein Postulat für ein Flugverbot von 23 bis 6 Uhr. Thomas Dähler

Die Grünen verlangen von den Betreibern des Euro-Airports mit neuen Vorstössen im Baselbieter Parlament wirksame Massnahmen gegen den nächtlichen Fluglärm. Dieser ist nach dem Ende der Pandemie wieder gestiegen. Foto: Euro-Airport

Im Jahr eins nach der Pandemie haben die Grünen im Landrat den Kampf gegen den Fluglärm wieder aufgenommen. Bereits an der letzten Sitzung hat das Parlament einem Handlungspostulat von Rahel Bänziger (Grüne) zugestimmt, das von der Regierung verlangt, die Forderung nach einem Nachtflugverbot von 23 bis 6 Uhr in die Eigentümerstrategie aufzunehmen. Der Kanton Baselland hält damit an einer Forderung fest, die er schon 2008 mit einer Motion der damaligen Landrätin Madeleine Göschke (Grüne) beschlossen hat.