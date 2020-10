Sternstunde im Einwohnerrat – Die grüne Welle ist in Pratteln angekommen Die Legislative zeigt sich mehr oder weniger einig im Ziel, Massnahmen zum Schutz des Klimas zu ergreifen. Christian Fink

Der Einwohnerrat Pratteln will mehr Grün und mehr Klimaschutz. Foto: Florian Bärtschiger

Normalerweise liegt im Pratteler Einwohnerrat zwischen der Ratslinken und den Mitte-rechts-Parteien ein deutlicher Graben. Umso erstaunlicher ist es, dass der Einwohnerrat an der vergangenen Sitzung gleich fünf grüne Geschäfte an den Gemeinderat überwiesen hat. Man könnte von einer Sternstunde des Einwohnerrats sprechen. Wie auch immer: Die grüne Welle ist in Pratteln definitiv angekommen.

Zwei dieser fünf Geschäfte waren eher ideeller Natur: Die Ideensammlung Arco Verde, die Paul Dalcher von der FDP/CVP-Fraktion vor längerer Zeit initiiert hatte, wurde nun mit einer deutlichen Mehrheit als Postulat überwiesen. Arco Verde versteht sich als Vision für eine Gestaltung der zentralen Grünräume Prattelns, die vom Joerinpark her aufgeperlt sind. Sie sollen qualifiziert und multifunktional gestaltet werden. Denn, so Dalcher, «urbanes Grün und Freiflächengestaltung leisten einen wichtigen Beitrag zum Erscheinungsbild einer Gemeinde sowie zur Erhöhung der Lebensqualität».

Mit der Überweisung wird der Gemeinderat beauftragt, Arco Verde weiterzuverfolgen und die Öffentlichkeit darüber zu informieren.

Label von Grünstadt Schweiz

Deutlich knapper wurde das Postulat von Gerold Stadler von der Fraktion der Unabhängigen (U/G) überwiesen, mit dem eine Zertifizierung Prattelns durch Grünstadt Schweiz und ein entsprechendes Label der Organisation angestrebt wird. Grünstadt Schweiz bietet den teilnehmenden Gemeinden Hilfe bei der Umsetzung eines sinnvollen Grünflächenkonzeptes.

Richtig konkret wurde es jedoch erst mit den beiden Vorstössen von Urs Schneider (SVP): In der ersten seiner beiden Motionen, die deutlich angenommen wurde, verlangt er eine bessere Energieeffizienz bei den Heizungen gemeindeeigener Liegenschaften. Sechzig Prozent aller Heizungen in der Schweiz seien nicht optimal eingestellt. Deshalb soll ein externer Berater beauftragt werden, den Verbrauch der Gebäude zu analysieren und Möglichkeiten zu erarbeiten, um Energie einzusparen.

Ebenso deutlich angenommen wurde die Motion des SVP-Politikers mit dem Titel «Bäume 20 Prozent plus». Schneider betont, dass «Bäume helfen, das Klima erträglich zu machen, sei es als Schattenspender, Temperatursenker oder natürlich als Speicher von CO₂.» Deshalb sei das Ziel zu verfolgen, den Baumbestand innert zehn Jahren um zwanzig Prozent zu erhöhen.

240 Bäume in zehn Jahren

Nicht so grosse Freude an dieser Idee hatte Parteikollege und Gemeinderat Urs Hess: Im Siedlungsgebiet, so rechnete er vor, gebe es 1204 Bäume. 240 Bäume in zehn Jahren zu setzen, heisse: «Wir müssen auf der Hexmatt einen Wald pflanzen.» Er begrüsse zwar mehr Bäume in der Gemeinde. «Wir sind jedoch der Auffassung, dass wir diesen Auftrag in zehn Jahren nicht erfüllen können.» Deshalb solle man mit dieser Zahl entweder «herunterkommen» oder die Motion als Postulat überweisen.

Die Bedenken von Hess überzeugten den Rat nicht: Schneiders Motion wurde mit 29 gegen 6 Stimmen bei 2 Enthaltungen als Motion – nicht als Postulat – überwiesen.

Gar einstimmig nahm der Einwohnerrat das Postulat von Petra Ramseier und Christoph Zwahlen (U/G) an, das mehr Klimaschutz in Wohngebieten verlangt. Dabei sollen Hitzeinseln identifiziert, Massnahmen zur Behebung definiert und diese zeitnah umgesetzt werden.

Der Wille des Einwohnerrats ist ersichtlich, grüne Ideen im Wissen einer Verbesserung der Lebensqualität zu bejahen. Jetzt stellt sich nur noch die Frage, mit welchem Zeithorizont und mit welcher Qualität diese Vorstösse tatsächlich auch umgesetzt werden.