Mit 82’000 Besucherinnen und Besuchern war die Art Basel besser als letztes Jahr, aber weniger gut als 2019 besucht. Foto: Dominik Plüss

Am Sonntag, pünktlich um 19 Uhr, schlossen die Türen der Art Basel. Zwischen dem 13. und dem 18. Juni haben gemäss Medienmitteilung rund 82’000 Leute die Kunstmesse besucht – 12’000 mehr als im Vorjahr. Das Rekordjahr 2019 mit 93’000 Besuchern wurde aber nicht übertroffen. Erneut standen die Werke von Louise Bourgeois im Fokus. Die Popularität der französisch-amerikanischen Künstlerin wurde in der jüngsten Vergangenheit mit diversen grossen Retrospektiven in wichtigen Museen – unter anderem im Kunstmuseum Basel – gesteigert.

Zu den grossen Profiteuren gehörte unter anderem der Zürcher Kunsthandelskonzern Hauser & Wirth, der gleich mehrere Bourgeois-Werke zu Millionenbeträgen absetzen konnte: allen voran die Bronzeskulptur «Spider IV», die für 22,5 Millionen Dollar verkauft wurde. Erneut als Verkaufsschlager erwiesen sich unter anderen die Werke des 1957 geborenen US-Amerikaners George Condo: Seine ironischen Karikaturen auf den Kunst-Mainstream gingen für Millionenbeträge über die Galerientresen.

US-Amerikaner wieder dabei

Dass dieses Jahr die Amerikaner nach der Pandemie den Weg wieder an die Art Basel gefunden haben, begrüssten viele Galeristen. Und so wurden auch am Euro-Airport wegen der Messe wieder 500 bis 600 zusätzliche Flugbewegungen verzeichnet, wie Manuela Witzig, Leiterin Unternehmenskommunikation, bestätigte.

Auch für die Basler Hotellerie und Gastronomie ging am Sonntag eine erfolgreiche Woche zu Ende. «Die Art Basel war in unseren Betrieben ein grosser Erfolg», sagt Raphael Wyniger, Inhaber der gleichnamigen Gruppe. Dessen neu zur Gruppe gestossene Eventlokalität Klybeck 610 hat dieses Jahr mit der Volta Basel ihre erste grosse Veranstaltung beherbergt. Das jüngst von seinem Bruder Lukie Wyniger eröffnete Waldhaus beider Basel war während der Messe ausgebucht.

«Der Start zur Art war bereits fulminant.» Maurus Ebneter, Präsident des Basler Wirteverbands

Aus Raphael Wynigers Sicht hat zum einen das gute Wetter, zum anderen die Massnahmen der Kampagne «be part of it» zur guten Stimmung während der Art-Woche entscheidend beigetragen. Ziel dieser vom Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt (WSU) und Basel Tourismus lancierten Initiative war, die Art Basel zur Stärkung der Willkommenskultur in der ganzen Stadt «sichtbar, spürbar und erlebbar» zu machen. Insbesondere die Hotellerie und die Gastronomie waren mit verlängerten Aussenöffnungszeiten bis 2 Uhr morgens, mit einem übergreifenden Reservationssystem oder mit einer Charta gegen Preisexzesse eingebunden.

Wirteverband zuversichtlich

Philippe Clarinval, General-Manager des Hotels Les Trois Rois, kann die positive Stimmung während der Art Basel nur bestätigen. «Wir hatten ein volles Haus, auch unsere Meetingräume waren alle ausgebucht.» Der Ballsaal, der im letzten Jahr als wichtige Event-Location für die Galeristen wegen der Unterbringung ukrainischer Flüchtlinge gefehlt hat, konnte in diesem Jahr wieder genutzt werden.

Optimistisch in die Zukunft blickt Maurus Ebneter, Präsident des Basler Wirteverbands. «Der Start zur Art war bereits fulminant», sagt er. Wegen des Wegfalls der Baselworld sei die Art für das Basler Gastgewerbe noch bedeutsamer geworden. «Wir spüren in der ganzen Stadt eine Aufbruchstimmung.» Daher sei er zuversichtlich, dass die Art Basel eine Erfolgsgeschichte bleibe.

