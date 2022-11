Art Basel sucht neuen Direktor – Die grossen Fussstapfen des Marc Spiegler Seit Anfang Woche ist Noah Horowitz der neue CEO der Art Basel. Wir haben ihn im Messeturm zu einem kurzen Gespräch getroffen. Christoph Heim

Noah Horowitz, CEO der Art Basel, wird im Dezember einen neuen Lokaldirektor Art Basel vorstellen. Foto: zvg

Noah Horowitz, der neue CEO der Art Basel, empfängt uns im Messeturm, der in diesen Tagen eine hervorragende Aussicht auf die Basler Herbstmesse mit ihren unzähligen Bahnen und Verkaufsständen bietet. Der 43-jährige Amerikaner ist die Ruhe selbst. Nachdem er sich nach meinem Befinden erkundigt hat, erzählt er in druckreifen Sätzen von seiner beruflichen Laufbahn, die mit dem Studium der Kunstgeschichte am Courtauld Institute of Art in London begann. Dort lernte er auch seine Frau Louise kennen, mit der er zusammen zwei Knaben grosszieht.