Essay zu Technikärger – Die grosse Überforderung Früher war nicht alles besser – aber oft einfacher: weshalb Fernseher, Autos und selbst der Hosenkauf im digitalen Zeitalter zur Herausforderung werden. Werner Bartens

Die Technik soll uns helfen, und doch verlieren wir immer wieder den Durchblick. Foto: Deepol

Dieses elementare Gefühl der Verlorenheit stellt sich bereits vor dem Fernseher ein. Einschüchternd drohen zwei Fernbedienungen mit diversen «Home»- und «Source»-Buttons. Die Tasten sind in etwa so gross beschriftet wie das, was als «Ihr Name auf einem Reiskorn» einst in Fussgängerzonen verkauft wurde. Angeblich lassen sich mit der Fernbedienung 999 Programme ansteuern. Zusätzlich kann auf Mediatheken, Social Media und Streamingdienste zurückgegriffen werden. Wahrscheinlich bietet das Gerät, das sich für einen Smart-TV hält, auch eine Direktverbindung zum Hometrainer an.