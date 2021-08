Impfbefürworter gegen Impfgegner – Die grosse Radikalisierung in der Impffrage Während ein Regierungsrat will, dass Covid-Patienten ihre Behandlung selber bezahlen, wird seine Amtskollegin in einem anderen Kanton mit Süssgetränken überschüttet. Die Impfdiskussion nimmt hässliche Züge an. Philipp Loser , Philippe Reichen

Mauro Poggia ist Gesundheitsdirektor im Kanton Genf, er ist Mitglied des rechten Mouvement Citoyens Genevois, und er gehört zu jener Art von Behördenvertretern, die im Kampf gegen die Pandemie lieber etwas zu viel als etwas zu wenig unternehmen.

Im Kanton Genf gelten seit diesen Montag für Angestellte in Spitälern und Altersheimen die härtesten Regeln der Schweiz. Wer sich nicht impft oder sich nicht wöchentlich auf das Coronavirus testen lässt, der wird gebüsst. «Notorische ungeimpfte Testverweigerer werden dem Büro des Kantonsarzts gemeldet», sagt Poggia. Bis zu 5000 Franken kann das die Angestellten kosten.

Auch andere Ungeimpfte will der Genfer Gesundheitsdirektor mit finanziellen Anreizen zum Umdenken bringen (zwingen). Er sähe es gern, wenn Ungeimpfte, die wegen Corona ins Spital müssten, die Spitalkosten selber tragen würden, sagte Poggia kürzlich einem lokalen Fernsehsender.

Der Vorschlag wurde natürlich sofort und harsch verworfen (zu Ende gedacht, müssten dann wohl auch Raser nach einem Unfall ihre Spital- und Therapiekosten selber bezahlen oder ewige Raucher ihr Beatmungsgerät), aber der Vorschlag wurde zumindest ausgesprochen. Von einem gewählten Volksvertreter. In aller Ernsthaftigkeit.

«Selber schuld»

Die extreme Idee des Gesundheitsdirektors aus dem Kanton Genf ist ein Indiz für die zunehmende Radikalisierung der Menschen in der Impffrage – auf beiden Seiten. In einem viel beachteten Thread auf Twitter prognostizierte «Doktor Jan», ein anonymer Pfleger aus einem Schweizer Spital, genau das. «Wir sind müde, und unser Verständnis für die ungeimpfte Bevölkerung schwindet von Tag zu Tag. Immer häufiger höre ich Sätze wie ‹Selber Schuld› oder ‹Die sollen das selber bezahlen›. Das ist eine sehr gefährliche Entwicklung für unseren noch einigermassen vorhandenen sozialen Frieden.»

Was zuerst da war – der Druck der radikalen Impfbefürworter auf die radikalen Impfgegner oder der Druck der Gegner auf den ganzen Rest –, lässt sich heute nicht mehr genau sagen. Fakt ist: Der Druck ist da, und der Druck nimmt zu. Die Zürcher Regierungsrätin Natalie Rickli (SVP) wurde kürzlich nach einem Auftritt vor einem lokalen Impfbus mit Apfelschorle überschüttet. In verschiedenen Foren auf dem Messenger-Dienst Telegram, etwa im Kanal der «Corona-Rebellen», wurden der Regierungsrätin daraufhin noch viel schlimmere Dinge gewünscht. Typen wie sie würden bald im Zuchthaus landen oder sich das Leben nehmen, schrieb jemand, «für das, was sie gemacht haben». Ein Forumsteilnehmer versprach, Rickli einen Strick mitzubringen, den sie zeitnah verwenden könne.

Wird der Graben zwischen jenen, die schon eine Impfung im Arm haben, und jenen, die konsequent darauf verzichten, tatsächlich immer grösser? Oder ist das nur ein Gefühl?

Es bleibt dabei nicht bei Beschimpfungen und Gewaltdrohungen im virtuellen Raum. Die Corona-Skeptiker verlagern ihre Tätigkeiten vermehrt auf die Strasse. Als es während einer Corona-Demonstration in Olten zu einem Zwischenfall mit einem Gegendemonstranten kam, wurde dieser samt Namen, Foto und Anschrift in den sozialen Netzen der Impfgegner denunziert, wie «megafon» publik gemacht hat, die Zeitung der Reitschule in Bern. Anzeigen müsse man diesen «Mistkerl» oder gleich «mit einer Eisenstange therapieren».

Was passiert da gerade? Wird der Graben zwischen jenen, die schon eine Impfung im Arm haben, und jenen, die konsequent darauf verzichten, tatsächlich immer grösser? Oder ist das nur ein Gefühl?

Eine Radikalisierung an den Rändern

Politgeograf Michael Hermann befragt die Schweizerinnen und Schweizer seit Beginn der Pandemie zu allerlei relevanten Dingen – wenn jemand die Bevölkerung «spürt», dann ist er es. Seine aktuellste Umfrage stammt aus diesem Juli und sie zeigt: Allgemein war die Stimmung zwischen Januar und März viel angespannter, als sie es jetzt ist. «Im Mainstream hat eine Beruhigung stattgefunden. Gleichzeitig stellen wir aber eine Verhärtung an den Rändern fest.»

Hermann vergleicht das mit der Situation nach dem gesellschaftlichen Aufbruch von 1968. Als die neuen Werte der 68er von einem Grossteil der Gesellschaft akzeptiert wurden und ebenfalls im Mainstream angelangten, gab es immer noch eine Gruppe, der das zu wenig weit ging. «Auf die Etablierung der 68er folgten die Terrorjahre mit der RAF. Diese Analogie hat natürlich Grenzen. Eine Bewegung wird in einer solchen Spätphase einfach oft von jenen gekapert, die noch mehr wollen. Und die ihre Ziele noch viel resoluter verfolgen.»

In der Impffrage lasse sich eine ähnliche Entwicklung beobachten, sagt Hermann. Begünstigt werde das vom zunehmenden Ärger der Impfbefürworter über jene, die sich immer noch nicht impfen lassen würden. Was wiederum die Wut der Impfgegner legitimiere: Die anderen setzen uns unter Druck! Impfzwang! Ein klassischer Kreislauf.

Und so mag vielleicht die allgemeine Bewertung des Corona-Regimes im Mainstream gelandet sein – die Bewertung der Impffrage ist es noch lange nicht. «Das ist ein Belastungsmoment. Unsere Befragungen zeigen, dass im Privaten viele Beziehungen und Freundschaften ob dieser Frage zerbrochen sind.»

Die politische Note

Dass die Diskussionen hierzulande so emotional geführt werden, hat auch eine politische Komponente. Wie eine aktuelle Studie des renommierten Pew Research Center in den Vereinigten Staaten ergeben hat, ist die Corona-Frage in keinem Land so politisiert wie in den USA. Aus einem einfachen Grund: Die auf nationaler Ebene grösste Oppositionspartei des Landes – die Republikanische Partei – ist sehr kritisch gegenüber den Pandemiemassnahmen eingestellt.

In der Schweiz lässt sich der genau gleiche Mechanismus beobachten – wie auch die Umfragen von Hermanns Institut Sotomo belegen: Die Corona-Frage ist wahnsinnig politisiert, und es ist die grösste Partei des Landes, die SVP, die mit Abstand am meisten über die Corona-Massnahmen herzieht. Erst dieses Wochenende haben die Delegierten der Volkspartei mit grosser Mehrheit die Nein-Parole zum zweiten Referendum gegen das Covid-Gesetz beschlossen.

Damit erhitzt die SVP nicht nur die allgemeine Diskussion über Corona (was ihr gutes Recht ist), damit bringt sie auch ihre gewählten Regierungsrätinnen und Regierungsräte in Bedrängnis. Leute wie die Zürcher Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli oder den Baselbieter Gesundheitsdirektor Thomas Weber, die beide für das Covid-Gesetz sind. Im Moment erhalte er so viele Zuschriften wie noch selten in der Pandemie, erzählt Weber. Er empfindet die Situation als angespannt. Seine Lösung: so wenig Druck wie möglich – auf beide Seiten. «Wir müssen die Leute aufklären, nicht erziehen.» Dabei brauche es möglichst niedrige Schwellen, um die Leute doch zum Impfen zu bringen. Impfbusse für die ältere Bevölkerung, Impfwochenenden für die Jungen. Er sage seinen Leuten, gerade im ländlichen Raum, immer das Gleiche. Dass die Nebenwirkungen einer Nichtimpfung viel grösser seien als jene einer Impfung. Und dass niemand ein schlechter oder ein guter Mensch sei, nur weil er sich impfen lasse – oder eben nicht.

