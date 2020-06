EasyJet startet im Juli – Die grosse Lust aufs Fliegen Der britische Billigflieger beendet in Basel den Lockdown. Der Ansturm ist gewaltig. Kurt Tschan

Schon in den nächsten Wochen könnte es am Euro-Airport wieder Warteschlangen geben. Das Flugangebot wird nach dem Lockdown rasch ausgebaut. Dominik Plüss

Die Freude am Fliegen ist zurück. Obwohl der britische Billigflieger Easyjet seinen Flugbetrieb am Euro-Airport erst am 1. Juli aufnimmt, wird er aktuell von Reservationen überrannt. Drei Monate nachdem die Flotte stillgelegt worden ist, ist das Flugfieber rechtzeitig zur Ferienzeit zurück.