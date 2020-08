Abo Über 200 Schweizer Hotels zum Verkauf Ab 350’000 Franken eine Herberge, über 6 Millionen fürs Schloss

Corona trifft die Hotellerie schwer. In Graubünden stehen 26 Häuser zum Verkauf, in Bern sind es gar 41. Webportale zeigen, was auf dem Markt ist.