Der FC Pratteln steigt auf – Die grosse Erleichterung Dank einem 2:0-Sieg in Birsfelden spielt der FC Pratteln kommende Saison in der 2. Liga interregional. Alan Heckel

Der FC Pratteln feiert den Aufstieg in die 2. Liga interregional. Foto: Dominik Plüss

Die Erwartungshaltung war gross: Ein Pflichtsieg beim bereits abgestiegenen Tabellenletzten aus Birsfelden musste her, damit der FC Pratteln seine Leaderposition bis zum Schluss behält. Angefeuert von einer beträchtlichen Anzahl mitgereister Junioren, nahm der Favorit sofort das Zepter in die Hand, hatte aber gegen gut organisierte Birsfelder Mühe, zu Chancen zu kommen. Es dauerte 29 Minuten bis zur ersten Prattler Chance, die gleichzeitig die Prattler Führung bedeutete. José Pichardo war nach einem Corner von Alessio Castaldo am vorderen Pfosten mit dem Kopf zur Stelle. Und als der dominikanische Stürmer fünf Zeigerumdrehungen später nachdoppelte, war der Match entschieden. Die Hafenstädter waren nicht in der Lage, die Gäste ernsthaft in Bedrängnis zu bringen, und Pratteln schonte bei heissen Temperaturen die Kräfte für die dritte Halbzeit.

Diese begann noch auf dem Platz, als unmittelbar nach dem Schlusspfiff Champagner, Bier und Wasser durch die Gegend gespritzt wurden. Aufstiegsshirts wurden gereicht, ehe es zur durch Daniel Schaub, Präsident des Fussballverbands Nordwestschweiz, durchgeführten Medaillen- und Pokalübergabe ging.

«Es ist eine grosse Erleichterung spürbar, denn seit zwei Monaten hat jeder von uns erwartet, dass wir den Aufstieg schaffen», beschrieb Stefan Krähenbühl seine Gefühlslage. Der Prattler Trainer sprach von einem verdienten Erfolg seiner Mannschaft: «Wer nach einer kompletten Spielzeit so starke Teams wie Allschwil, Reinach und Aesch hinter sich lässt, ist zu Recht aufgestiegen!»

Der Präsident als Trainer

Vor der Saison hatten allerdings nur die wenigsten die Gelb-Schwarzen auf dem Zettel gehabt. Wegen der unsicheren Corona-Situation hielt man sich im Vergleich zur Konkurrenz auf dem Transfermarkt zurück. Vereinspräsident Krähenbühl, der im Herbst 2020 das Team interimistisch übernommen hatte und keinen Trainer für den nächsten Lockdown holen wollte, blieb an der Seitenlinie und coachte seine Equipe schliesslich zum Aufstieg. «Er weiss, was es braucht, um Erfolg zu haben – diese Mentalität hat er uns vermittelt», erklärte Captain Gabriele Stefanelli.

Der Trainer traf mit seiner hemdsärmeligen Art meist den richtigen Ton, brachte seine mit einigen guten Technikern gespickte Equipe entgegen ihrem Naturell dazu, sich gegen spielstarke Teams zurückzuziehen und den Gegnern den Ball zu überlassen, um dann bei Gegenstössen und Standards zuzuschlagen. Auf diese Weise gewannen die Prattler die Schlüsselspiele gegen Aesch in der Vor- und gegen Allschwil zu Beginn der Rückrunde jeweils mit 1:0. Dazu waren die Gelb-Schwarzen die konstanteste Mannschaft der Liga. «Wir konnten nach jedem Rückschlag den Fokus aufs nächste Spiel legen – das zeichnet uns aus», sagte Captain Stefanelli.

Der Präsident wird übrigens auch nächste Saison in der 2. Liga interregional beim FC Pratteln an der Linie stehen. Lediglich sein Assistent wird ein anderer sein. Mischa Schäublin kommt vom FC Bubendorf II, während Rosemberg Lopez das «Zwei» der Prattler übernimmt.

