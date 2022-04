Jahrelange Bauarbeiten an Bottmingerstrasse – Die grosse Angst vor dem Verkehrskollaps Rund um die Hauptverkehrsachse in Binningen werden im nächsten Jahrzehnt mehrere Grossbaustellen eröffnet. Anwohner befürchten einen massiven Verlust der Wohnqualität. Die Gemeinde beschwichtigt. Benjamin Wirth

Kurt Freiermuth, Gertrud Dunkel und Jacques Jauslin (von links nach rechts): Die Anwohner der Bottmingerstrasse fühlen sich in den Planungsprozessen der Behörden nicht berücksichtigt. Foto: Kostas Maros

Bald wird in Binningen der Boden aufgerissen. Nach jahrelangem Hin und Her haben der Kanton und die Baselland Transport AG (BLT) die Bestätigung erhalten, im Herbst den langersehnten Doppelspurausbau Spiesshöfli in Angriff nehmen zu können. Entlang der Tramlinie werden dann unter anderem zwölf Liegenschaften abgerissen und die Strasse erweitert.