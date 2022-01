Premiere im Musical Theater – Die grössten Queen-Hits Live in Basel In «We Will Rock You» finden sich die 24 grössten Hits der britischen Rockband in einer dystopischen Zukunftsvision auf Planet iPad wieder. Fast 50 Jahre nach dem Debütalbum fühlen sich viele der Basler Zuschauer in ihre Jugend zurückversetzt. Raphaela Portmann

Die Zukunft kennt keinen Rock – doch dies soll sich dank den Bohemians ändern. Foto: Sven Darmer

Vor beinahe 50 Jahren veröffentlichte die britische Rockband Queen ihr erstes, gleichnamiges Album. Ein Phänomen war geboren. Und die Legende lebt weiter: Nachdem die Vorstellungen in Zürich ausgefallen waren, feierte das Musical «We Will Rock You» von Queen und Ben Elton am 25. Januar in Basel Premiere. Noch bis am 30. Januar ist das Stück im Musical Theater zu sehen.