Life & Style: Zu Unrecht gehypte Hausmittel – Die grössten Beauty-Fehler, die Sie unbedingt vermeiden sollten In ihrer Karriere als Beauty-Journalistin hat unsere Autorin auch Bekanntschaft mit Schönheitsbehandlungen gemacht, die Sie zu Hause besser nicht austesten sollten – selbst wenn Topmodels darauf schwören. Katrin Roth

So straffe Haut wie jene von Topmodel Naomi Campbell (Mitte), hier an einer Modeschau von Versace 2017, wünschen sich viele. Doch bei ihrer Beauty-Routine kann es zu Missverständnissen kommen. Foto: Getty Images (Venturelli/Wirelmage)

Das Experiment liegt schon etwas länger zurück, aber die Erinnerungen daran haben sich derart tief in mein Gedächtnis eingebrannt, als wäre es erst gestern passiert. Vielleicht auch, weil es bei diesem Beauty-Abenteuer in der Tat so heiss zuging, dass mein Allerwertester noch Tage später in der leuchtend roten Farbe von Klatschmohn schillerte.