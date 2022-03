Hallen-Weltmeisterschaft in Belgrad – Die grösste Hürde hat er schon genommen Der Baselbieter Leichtathlet Finley Gaio ist einer von elf Schweizern, die in Belgrad an den Start gehen. Vor einem Jahr kam er von einem Unfall zurück – jetzt wartet ein Karrierehöhepunkt. Darius Aurel Meyer

Bei der Hallen-WM in Belgrad wird Finley Gaio über die 60 Meter Hürden an den Start gehen. Foto: Nicole Pont

Wenn sich von heute Freitag bis Sonntag die weltbesten Leichtathletinnen und Leichtathleten an der Hallen-Weltmeisterschaft in Belgrad messen, ist auch der Baselbieter Zehnkämpfer Finley Gaio mit dabei. Doch der 22-Jährige startet nicht etwa im Siebenkampf – der Zehnkampf wird an der Hallen-WM nicht ausgetragen –, sondern über 60 Meter Hürden.

Von 7,81 Sekunden auf 7,71 Sekunden hat er an den Schweizer Meisterschaften im Februar seine Bestzeit in dieser Disziplin senken können – und damit die WM-Limite um ein Hundertstel unterboten. Für Gaio ist es die erste WM-Teilnahme bei den Aktiven und somit eine, über die er sich besonders freut: «Ich wusste, dass, wenn ich einen guten Lauf hinlege, eine 7,70er-Zeit möglich ist. Dass es gleich eine 7,71 wurde, ist natürlich richtig cool.»

Dass ein Zehnkämpfer eine bevorzugte Disziplin besitzt, die ihm besonders liegt, sei normal, so der Maispracher. Gerade die Weltbesten hätten sicher alle eine Disziplin, in welcher sie auch bei den Spezialisten vorne mit dabei wären. Gaio nennt als Beispiel Damian Warner, den Zehnkampf-Olympiasieger von Tokio. «Er ist ein unglaublich guter Sprinter. Seine Bestleistung über die 100 Meter liegt bei 10,12 Sekunden, daneben trainiert er aber noch neun andere Disziplinen. Würde er nur auf das Sprinttraining fokussieren, er würde sicher unter 10 Sekunden laufen.»

Bei Gaio ist es also der Hürdenlauf. Hinter Warner und Kevin Mayer, Weltrekordhalter im Zehnkampf, ist er zurzeit der drittschnellste aktive Zehnkämpfer über die 60 Meter Hürden. Zum Vergleich: Der Weltrekord von Hürdenspezialist Grant Holloway liegt bei 7,29. Es zeigt, wie nah die Mehrkämpfer zum Teil an der Weltspitze sind. Aber auch nicht überall: Insbesondere im 1500-Meter-Lauf bleiben sie generell weit hinter den Bestleistungen zurück. Die Alleskönner sind schlichtweg zu schwer. Dementsprechend weniger Spass macht er Gaio auch: «Ich mache neun Disziplinen sehr gern, und der 15er gehört halt einfach dazu.»

Das Trauma bleibt

Und doch sind es genau diese geforderte Ausgeglichenheit und dieses stete Umstellen, die den Reiz des Zehnkampfs ausmachen. Die besondere Herausforderung liegt dabei im mentalen Bereich, man muss mit der vorigen Leistung immer sofort abschliessen. Und so sagt Gaio: «Es kann fatal sein, wenn man mit dem Kopf noch in der Vergangenheit ist.»

Er muss es wissen. Ende 2020 verunfallte Gaio bei einem missglückten Stabhochsprung schwer, die Stange bohrte sich mit voller Wucht in sein Gesicht, Ober- und Unterkiefer waren gebrochen. Am Abend des Unfalls schrieb er seiner Freundin: «Ich werde nie mehr stabhochspringen.» Doch der Sohn einer Amerikanerin und eines Italieners kämpft sich zurück. Drei Monate nach seinem schweren Unfall wird er Schweizer Meister im Hürdenlauf. Und auch im Zehnkampf ist er längst wieder zurück, gehört inzwischen zu den Besten der Schweiz. Zwar bereite ihm der Stabhochsprung manchmal noch Mühe, besonders im Training breche er manchen Sprung ab.

Im Wettkampf aber klappt es schon wieder ganz gut. Es halfen ein Mentaltrainer und die Tatsache, dass Gaio die richtigen Schlüsse aus seinem Unfall gezogen hatte: «Ich weiss genau, was ich damals falsch gemacht habe; ich weiss: Wenn ich diesen Fehler nicht mehr mache, dann passiert das auch nicht mehr.» Aber ein gewisses Trauma, diese Angst vor dem Verletzen, bestehe natürlich trotzdem.

In Belgrad will Gaio aber auf die schönen Seiten seines Sportlerdaseins fokussieren: «Primär geht es darum, Erfahrungen zu sammeln und Spass zu haben.» Und wenn er erneut im Bereich seiner Bestzeit oder sogar darunter laufe, sei auch eine Halbfinalqualifikation gut möglich.

Die Fans sind live mit dabei – Jason Joseph fehlt Infos einblenden Der Vorlauf von Finley Gaio ist am Sonntag um 10.45 Uhr angesetzt. Die Halbfinals finden gleichentags um 17.05 Uhr statt, der Final um 19.30 Uhr. SRF überträgt die Vorläufe im kommentierten Livestream, die Finalläufe sind live auf SRF 2 zu sehen. Nicht dabei in Belgrad wird der Baselbieter Hürdensprinter Jason Joseph sein. Der 23-Jährige wurde kurz vor den Wettkämpfen positiv auf das Coronavirus getestet und trat die Reise nicht an. (dam/tmü/fal)





